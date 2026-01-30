Mundo

Quem é o economista nomeado para o banco central dos EUA em meio a ataques de Trump à instituição

Nomeação acontece em um momento de tensão crescente entre a Casa Branca e o Federal Reserve.

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 11:09

Crédito: Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta sexta-feira (30/1) o economista Kevin Warsh para substituir Jerome Powell no comando do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

"Conheço Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos GRANDES presidentes do Fed, talvez o melhor", escreveu Trump ao anunciar na rede social Truth Social a indicação, que ainda tem que ser confirmada pelo Senado.

"Ele é perfeito para o papel e nunca decepciona", disse Trump no post.

Powell foi indicado por Trump em 2018, mas entrou em rota de colisão com o republicano quando ele retornou à Casa Branca e passou a pressionar o banco central para baixar as taxas de juros.

A relação entre a Casa Branca e o Fed tem se deteriorado de forma contínua, com tensão crescente e troca de farpas de ambos os lados.

Powell chegou a se tornar alvo de uma investigação criminal em torno das reformas feitas no prédio do Fed e, ao falar sobre o caso no início do mês, ligou o episódio a "ameaças" e "pressão contínua do governo".

Quem é Kevin Warsh

Veterano de Wall Street, Warsh tem 55 anos e já foi membro do Conselho de Governadores do Fed, o colegiado que comanda a instituição, entre 2006 e 2011. Mais recentemente, contudo, vinha disparando uma série de críticas contra o banco central americano.

Ele é membro do Hoover Institution, uma instituição de tendência conservadora voltada à discussão de políticas públicas, e integrante do conselho da empresa de logística UPS.

O economista teve uma reputação relativamente "hawkish" (linha dura), como diz o jargão do mercado, em seu primeiro mandato como membro do Conselho de Governadores do Fed, o que significa que ele tendia a favorecer taxas de juros mais altas e concentrava o foco da política monetária no controle à inflação.

Mais recentemente, contudo, passou a ser visto como uma voz que apoiaria um corte de juros no curto prazo, algo que Trump tem defendido desde que voltou à Casa Branca.

"Ele acha que é preciso reduzir as taxas de juros", disse o presidente ao Wall Street Journal em dezembro. "E todos com quem conversei também acham."

Warsh também tem fortes laços familiares com o círculo de Trump. Seu sogro, o empresário bilionário Ronald Lauder, é um doador e aliado de longa data de Trump.

A nomeação acontece dois dias depois de o Fed ter votado pela manutenção das taxas de juros entre 3,5% e 3,75%.

Ao analisar a indicação de Warsh, a editora adjunta de economia da BBC Dharshini David aponta que ele é um caso "raro que parece agradar tanto ao presidente quanto a investidores".

"Warsh acredita que as taxas de juros deveriam estar em patamar mais baixo que o atual e que a revolução da inteligência artificial pode ajudar a conter as pressões inflacionárias — alinhando-se com o presidente", escreve David.

Ao mesmo tempo, ela prossegue, alguns investidores acreditam que o histórico da carreira do economista, com posicionamentos que endossavam o controle mais rigoroso da inflação, sinalizam que ele pode ter uma abordagem pragmática à frente do Fed.

Caso seja confirmado pelo Senado, onde, ainda segundo David, há resistência à nomeação de um novo presidente enquanto a investigação sobre Powell em andamento, ele "precisará provar sua credibilidade aos mercados, lidando com a pressão política para cortar as taxas de juros em meio a um mercado de trabalho em desaceleração — enquanto também tenta equilibrar a necessidade de conter a inflação".

"Economistas sugerem que Warsh pode optar por não pressionar por cortes nas taxas de juros imediatamente, para enfatizar que a independência do banco central americano foi mantida", ela completa.

