Quem é Geraldo Alckmin, ex-rival que hoje é 'companheiro' e vice de Lula

Deu tempo de ver o sobrinho ganhar o pleito à prefeitura da cidade, aos 23 anos, em 1976, por uma diferença de 67 votos. Ele venceu um concorrente do Arena, partido alinhado ao regime militar, por 23,8% dos votos válidos contra 23,4%. Foi o prefeito mais jovem da história de Pindamonhangaba. Quando assumiu, em 1977, tinha 24 anos e dividia o trabalho na administração com o curso de Medicina.