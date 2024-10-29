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Quanto ganha o presidente dos EUA? Confira essa e outras curiosidades sobre políticos que passaram pela Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos ganha cerca de R$ 145 mil mensalmente, além de auxílio para mobiliar a Casa Branca e pagamento para despesas com alimentação e entretenimento. A ideia dos fundadores do país é que o presidente não precisasse ser rico para exercer a função e que não estivesse tão sujeito à corrupção
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 out 2024 às 08:15

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 08:15

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Embora seja uma das figuras mais poderosas do planeta, o ocupante da Casa Branca é também um funcionário público e, segundo a Constituição americana, tem direito a salário e outros benefícios.
O presidente dos Estados Unidos ganha US$ 33 mil brutos (R$ 190 mil) por mês.
Descontados os impostos e com a conversão para a moeda brasileira, o atual presidente Joe Biden ganha cerca de R$ 145 mil mensalmente.
Além do salário e do direito de morar na Casa Branca — a residência oficial e local de trabalho dos presidentes dos EUA na capital, Washington D.C. —, o chefe do Executivo americano recebe US$ 100 mil (cerca de R$ 560 mil) para mobiliá-la a seu gosto.
Recebe também US$ 150 mil anuais (R$ 850 mil) pra despesas com alimentação, manutenção da casa e viagens internacionais, e outros US$ 19 mil para entretenimento (R$ 110 mil).
O salário do presidente foi criado pelos Founding Fathers ("Pais Fundadores" dos EUA), que estabeleceram os princípios da democracia do país, válidos até hoje.
A ideia dos federalistas era que o presidente não precisasse ser rico para exercer a função e que não estivesse tão sujeito à corrupção.
Imagem BBC Brasil
A famosa homenagem aos presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln no Monte Rushmore, no Estado de Dakota do Sul Crédito: Getty Images
O primeiro presidente remunerado foi George Washington, que assumiu a presidência em 1789. Fazendeiro endinheirado, ele não queria o salário, mas acabou ficando com o pagamento.
Já John F. Kennedy e Donald Trump optaram por doar o dinheiro.
Em comparação, o presidente brasileiro ganha, por mês, R$ 44 mil de salário bruto — ou R$ 32 mil, já com os descontos. Ou seja, pouco mais de 1/5 do que recebe o colega americano.
Considerando só o salário, o presidente dos EUA não tem o suficiente para ser incluído entre os 1% mais ricos do país. Já o brasileiro entra fácil neste grupo.
Ou seja, os EUA são mais ricos no geral, e o Brasil é mais desigual.

Outras curiosidades sobre os presidentes americanos

A BBC reuniu também algumas curiosidades sobre os presidentes americanos que já passaram pela Casa Branca.
A pessoa mais jovem a assumir o cargo... Theodore Roosevelt, com 42 anos, em 1901
A pessoa mais velha a assumir o cargo... Joe Biden, com 78 anos, em 2021.
A primeira mulher a concorrer... Victoria Woodhull, em 1872. Mas, até hoje, os EUA não tiveram uma mulher na Presidência.
Mortes no cargo... Oito presidentes faleceram durante o mandato — quatro deles assassinados. Foram eles: Abraham Lincoln (1865); James Garfield (1881); William McKinley (1901); e John F. Kennedy (1963).
O primeiro nome mais comum é... James. Foram seis presidentes com esse nome.
Quem mais viajou... George W. Bush, que visitou 75 países enquanto presidente.

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