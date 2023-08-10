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Quadrado de Sator, o quebra-cabeça sem solução há 150 anos

O quadrado de Sator pode ser só um enigma engraçado, criado por um cidadão romano por brincadeira. Mas ele não imaginava que havia inventado algo que eruditos estudam até hoje.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

10 ago 2023 às 16:00

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 16:00

O quadrado de Sator pode ser só um enigma engraçado, criado por um cidadão romano por brincadeira. Mas o que ele não imaginava é que havia inventado um quebra-cabeça para os eruditos que o estudam até hoje, dois mil anos depois.
Eles eram frequentemente gravados nas paredes. Um dos exemplos mais antigos foi encontrado em Pompeia, ao lado de mais de 70 outros grafites. Mas esta é apenas uma das muitas teorias sobre o fascinante quadrado de Sator.
Não é de se estranhar que existam tantas explicações para o seu significado. Afinal, o quadrado passou 19 séculos sendo reproduzido em papiros, tábuas de argila e livros.
Ele foi transformado em amuleto, receitado como remédio e copiado em ossos, madeira, pão, telhas, portas e muros de monumentos com diversos estilos e propósitos, na Europa, Ásia, África e na América.
Alguma coisa fez com que o quadrado de Sator fosse considerado especial. Mas seu significado original se perdeu. Estudiosos tentam reencontrá-lo há 150 anos, sem chegar a nenhuma conclusão que seja universalmente aceita.
Neste vídeo, a repórter Camilla Costa, da BBC News Brasil, explica a história e as teorias envolvendo o quadrado de Sator.

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