Professora casada é presa por sexo com aluno de 14 anos na Flórida

Uma professora de Ciência em escola de ensino médio de New Smyrna (Flórida, EUA) foi presa nesta semana por ter tido um relacionamento sexual, desde novembro, com um aluno de 14 anos.
Stephanie Peterson, de 26 anos, foi detida pela polícia depois que o aluno contou sobre o relacionamento aos pais, que acionaram autoridades. Ela também é acusada de mandar nudes ao adolescente, que teve perda de rendimento escolar desde o início do caso com a professora.
Em um dos encontros sexuais, disse o jovem, a professora, que é casada, ofereceu maconha a ele. O aluno contou, ainda, que tudo começou quando Stephanie passou a lhe enviar por smartphone fotos em que aparecia nua.
Stephanie é casada com um bombeiro, contou a emissora WFTV, afiliada da rede ABC. O casal não tem filho. A professora foi desligada da escola.
A americana foi indiciada por sexo ilegal com menor, agressão lasciva e envio de material pornográfico.