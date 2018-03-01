Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Professora casada é presa por sexo com aluno de 14 anos na Flórida
Pedofilia

Professora casada é presa por sexo com aluno de 14 anos na Flórida

O caso aconteceu na Flórida e a professora foi presa essa semana

Publicado em 01 de Março de 2018 às 17:28

Redação de A Gazeta

Stephanie Peterson fichada em delegacia Crédito: Divulgação | Volusia County Branch Jail
Uma professora de Ciência em escola de ensino médio de New Smyrna (Flórida, EUA) foi presa nesta semana por ter tido um relacionamento sexual, desde novembro, com um aluno de 14 anos.
Stephanie Peterson, de 26 anos, foi detida pela polícia depois que o aluno contou sobre o relacionamento aos pais, que acionaram autoridades. Ela também é acusada de mandar nudes ao adolescente, que teve perda de rendimento escolar desde o início do caso com a professora.
Em um dos encontros sexuais, disse o jovem, a professora, que é casada, ofereceu maconha a ele. O aluno contou, ainda, que tudo começou quando Stephanie passou a lhe enviar por smartphone fotos em que aparecia nua.
Stephanie é casada com um bombeiro, contou a emissora WFTV, afiliada da rede ABC. O casal não tem filho. A professora foi desligada da escola.
A americana foi indiciada por sexo ilegal com menor, agressão lasciva e envio de material pornográfico.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados