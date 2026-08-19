Príncipe Harry e Meghan vão voltar a morar no Reino Unido

O duque e a duquesa de Sussex planejam voltar a morar no Reino Unido, segundo informações obtidas pela BBC.
Conforme noticiado primeiro pelo Daily Telegraph e pelo The Sun, o príncipe Harry e Meghan pretendem deixar os Estados Unidos ainda este mês e se mudar para uma residência particular, que não pertence à família real, nos arredores de Londres.
Os filhos do casal, o príncipe Archie, de 7 anos, e a princesa Lilibet, de 5, estão matriculados para começar em uma escola britânica em setembro.
O rei Charles 3° foi informado sobre a mudança no domingo (16/8). No momento, não há planos para que Harry ou Meghan retomem suas funções como membros ativos da família real britânica.
Harry, Meghan e os filhos visitaram o rei Charles na residência de campo de Highgrove, em julho, mas, segundo informações, a mudança não foi discutida durante o encontro.
A BBC apurou que o rei não tinha sido informado sobre a mudança antes do fim de semana, mas recebeu a notícia de forma positiva, vendo nela uma oportunidade de conviver mais com a família em um contexto privado e pessoal.
Não há, porém, expectativa de mudança no status oficial de Harry e Meghan. Os dois continuarão sendo membros não atuantes da família real, sem funções oficiais.
O príncipe William e a princesa Catherine também foram informados sobre os planos do casal.
A mudança da Califórnia ocorre depois de Harry e Meghan deixarem o Reino Unido e abandonarem suas funções como membros atuantes da família real no início de 2020.
Desde então, as relações familiares haviam ficado tensas. A visita de Harry ao rei Charles e à rainha Camilla, em julho, foi considerada um momento importante para a reaproximação. O Palácio descreveu o encontro, realizado na residência particular do rei em Gloucestershire, como uma "ocasião familiar privada".
Foi a primeira vez em mais de quatro anos que o rei viu pessoalmente os netos. Harry e Meghan, por sua vez, não estavam juntos no Reino Unido desde 2022, quando participaram do funeral da rainha Elizabeth II.
A questão da segurança do casal também há anos é fonte de tensão. A visita de julho chegou a ser reconsiderada depois que um pedido de Harry para contar com proteção policial no Reino Unido foi rejeitado.
No ano passado, Harry perdeu uma disputa judicial contra o governo britânico sobre o nível de segurança a que ele e sua família têm direito durante visitas ao país.
O duque tentava reverter a decisão que havia reduzido sua proteção depois que deixou de ser um membro atuante da família real e se mudou para os Estados Unidos com Meghan.
Harry já havia afirmado que preocupações com a segurança eram um dos motivos que o impediam de visitar o Reino Unido com a mulher e os filhos.
*Esta notícia está sendo atualizada, e mais informações serão publicadas em breve.