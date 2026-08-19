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Príncipe Harry e Meghan vão voltar a morar no Reino Unido

Os filhos do casal, príncipe Archie e princesa Lilibet, estão matriculados em uma escola britânica para iniciar os estudos em setembro.

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 19:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 ago 2026 às 19:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Reuters

O duque e a duquesa de Sussex planejam voltar a morar no Reino Unido, segundo informações obtidas pela BBC.

Conforme noticiado primeiro pelo Daily Telegraph e pelo The Sun, o príncipe Harry e Meghan pretendem deixar os Estados Unidos ainda este mês e se mudar para uma residência particular, que não pertence à família real, nos arredores de Londres.

Os filhos do casal, o príncipe Archie, de 7 anos, e a princesa Lilibet, de 5, estão matriculados para começar em uma escola britânica em setembro.

O rei Charles 3° foi informado sobre a mudança no domingo (16/8). No momento, não há planos para que Harry ou Meghan retomem suas funções como membros ativos da família real britânica.

Harry, Meghan e os filhos visitaram o rei Charles na residência de campo de Highgrove, em julho, mas, segundo informações, a mudança não foi discutida durante o encontro.

A BBC apurou que o rei não tinha sido informado sobre a mudança antes do fim de semana, mas recebeu a notícia de forma positiva, vendo nela uma oportunidade de conviver mais com a família em um contexto privado e pessoal.

Não há, porém, expectativa de mudança no status oficial de Harry e Meghan. Os dois continuarão sendo membros não atuantes da família real, sem funções oficiais.

O príncipe William e a princesa Catherine também foram informados sobre os planos do casal.

Imagem BBC Brasil
Meghan e Harry abandonaram funções oficiais reais em 2020 Crédito: PA

A mudança da Califórnia ocorre depois de Harry e Meghan deixarem o Reino Unido e abandonarem suas funções como membros atuantes da família real no início de 2020.

Desde então, as relações familiares haviam ficado tensas. A visita de Harry ao rei Charles e à rainha Camilla, em julho, foi considerada um momento importante para a reaproximação. O Palácio descreveu o encontro, realizado na residência particular do rei em Gloucestershire, como uma "ocasião familiar privada".

Foi a primeira vez em mais de quatro anos que o rei viu pessoalmente os netos. Harry e Meghan, por sua vez, não estavam juntos no Reino Unido desde 2022, quando participaram do funeral da rainha Elizabeth II.

A questão da segurança do casal também há anos é fonte de tensão. A visita de julho chegou a ser reconsiderada depois que um pedido de Harry para contar com proteção policial no Reino Unido foi rejeitado.

No ano passado, Harry perdeu uma disputa judicial contra o governo britânico sobre o nível de segurança a que ele e sua família têm direito durante visitas ao país.

O duque tentava reverter a decisão que havia reduzido sua proteção depois que deixou de ser um membro atuante da família real e se mudou para os Estados Unidos com Meghan.

Harry já havia afirmado que preocupações com a segurança eram um dos motivos que o impediam de visitar o Reino Unido com a mulher e os filhos.

*Esta notícia está sendo atualizada, e mais informações serão publicadas em breve.

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