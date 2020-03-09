Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Príncipe Harry e Meghan participam de último compromisso real
Família Real

Príncipe Harry e Meghan participam de último compromisso real

Duque e duquesa de Sussex acompanharam a rainha Elizabeth II em um evento em Londres. No final de março, o casal deixará de representar a rainha

Publicado em 09 de Março de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 18:29
Após o evento, Harry, de 35 anos e sexto na linha de sucessão ao trono, retornará com sua esposa ao Canadá, Crédito: Toby Melville/ Reuters
O príncipe Harry e sua esposa Meghan fizeram, nesta segunda-feira, 9, sua última aparição oficial em Londres como membros da realeza britânica, acompanhando a rainha Elizabeth II em um evento em Londres.
O duque e a duquesa de Sussex se juntaram a outros membros da família real, incluindo o pai e o irmão mais velho de Harry, Charles e William, para assistir a uma missa por ocasião do Dia da Commonwealth na Abadia de Westminster.
A rainha, de 93 anos, fará um discurso, no qual pedirá aos 54 países da organização que "prosperem ao mesmo tempo que protegem o planeta".
Após o evento, Harry, de 35 anos e sexto na linha de sucessão ao trono, retornará com sua esposa ao Canadá, membro da Commonwealth.
No final de março, o casal deixará de representar a rainha e começará uma nova vida financeiramente independente com seu filho Archie, de 10 meses.
Harry e Meghan, de 38 anos, sacudiram a monarquia britânica em janeiro, quando anunciaram que abandonariam suas obrigações oficiais como membros da família real.
Ambos manifestaram sua dificuldade em suportar a enorme pressão da imprensa britânica sobre a realeza. Harry acusou os tabloides de assediar Meghan e denunciou comentários racistas contra sua esposa.
A princípio, sua decisão provocou indignação e consternação entre os partidários da realeza britânica, mas o casal foi calorosamente recebido em sua última rodada de compromissos oficiais no Reino Unido na semana passada.
Harry e Meghan foram recebidos com aplausos no início do show de uma banda militar no Royal Albert Hall, em Londres, no sábado. E a duquesa de Sussex provocou furor entre os estudantes de Dagenham, leste de Londres, quando fez uma visita inesperada à sua escola na sexta-feira.
Em uma visita para comemorar o Dia Internacional da Mulher, Meghan prestou homenagem às mulheres cuja greve na fábrica da Ford Motor em 1968 ajudou a pavimentar o caminho para a lei de igualdade salarial de 1970.
Harry é o filho mais novo do herdeiro do trono, mas a partir do final deste mês ele e sua esposa deixarão de usar o título de Altezas Reais e de coletar fundos públicos, exceto para sua segurança.
O príncipe, que serviu duas vezes como soldado no Afeganistão, também teve que abandonar seus deveres oficiais no exército.
No entanto, o casal manterá seus patrocínios privados. Assim, Meghan foi ao Teatro Nacional de Londres na quinta-feira para promover uma exposição.

Veja Também

Boris Johnson confirma quatro mortes pelo novo coronavírus

Incêndio destrói milhares de urnas eletrônicas na Venezuela

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados