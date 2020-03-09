  • Boris Johnson confirma quatro mortes pelo novo coronavírus
Reino Unido

Boris Johnson confirma quatro mortes pelo novo coronavírus

O primeiro-ministro britânico fez uma reunião de emergência para decidir medidas mais duras para conter o avanço do vírus, mas não revelou quais de fato serão adotadas

Publicado em 09 de Março de 2020 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 18:17
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta segunda-feira (9) que quatro britânicos morreram devido ao novo coronavírus até o momento, e que os casos continuam aumentando, o que exige um esforço para conter a doença. "Continuamos mitigando e contendo o surto, olhando para o que acontece em todo o globo", disse, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira. Johnson afirmou, no entanto, que deve definir novos passos até amanhã.
O primeiro-ministro britânico fez uma reunião de emergência para decidir medidas mais duras para conter o avanço do vírus, mas não revelou quais de fato serão adotadas. Ele disse apenas que o foco será "fazer o que for possível para controlar o surto", e que a Grã Bretanha passa agora por uma "extensa preparação para um longa fase de espera devido ao coronavírus".
O premiê disse também que o Reino Unido estará na "linha de frente" contra o vírus, num esforço global para restringi-lo, assim como vai colocar todas as habilidades e competências britânicas para proteger as famílias e, principalmente, os idosos.

