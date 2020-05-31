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Isolados

Príncipe belga vai a festa proibida na Espanha e volta com Covid-19

Príncipe rompeu regras para evitar o contágio: a Bélgica permite apenas viagens essenciais para fora do país, e na Espanha quem entra deveria fazer quarentena obrigatória de 14 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 14:24

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 14:24

Depois de participar de uma festa particular com outras 27 pessoas em Córdoba, na Espanha, na última terça, o príncipe Joachim, da Bélgica, teve teste positivo para coronavírus nesta sexta (29), segundo a Casa Real do país.
No episódio, o príncipe rompeu regras para evitar o contágio: a Bélgica permite apenas viagens essenciais para fora do país, e na Espanha quem entra deveria fazer quarentena obrigatória de 14 dias. Além disso, reuniões com mais de 15 pessoas ainda estavam proibidas nessa fase de desescalada em Córdoba.
Com o sexto maior número de mortes por Covid-19 no mundo (mais de 27 mil neste domingo), a Espanha havia decretado naquela terça (26) luto de dez dias.
Testes coronavírus
Testes coronavírus Crédito: Ministério da Saúde
Joachim é sobrinho do rei Filipe e o nono na fila do trono belga e namora há vários anos uma espanhola de família ligada ao agronegócio de Córdoba. Os participantes da festa tiveram que ser localizados e isolados.
Segundo a imprensa espanhola, a festa, que durou dois dias, causou o mais grave surto epidemiológico da desescalada em Córdoba. A Polícia Nacional espanhola abriu investigação sobre o caso.
Aos jornais belgas, a Casa Real disse que o príncipe havia viajado por "razões profissionais".

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