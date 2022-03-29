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Estados Unidos

Primos de 12 e 14 anos morrem em live no Instagram após disparo de arma

Paris e Kuaron estavam fazendo um vídeo ao vivo no espelho quando a menina atirou acidentalmente no primo

Publicado em 29 de Março de 2022 às 08:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2022 às 08:03
Dois primos de 12 e 14 anos morreram na cidade de St Louis, no Missouri (EUA), após uma ocorrência com uma arma de fogo durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. De acordo com a imprensa internacional, a criança mais nova, uma menina identificada como Paris Harvey, teria atirado acidentalmente no primo, Kuaron Harvey, e se matado em seguida.
Paris Harvey e Kuaron Harvey morreram em acidente envolvendo arma nos EUA
Paris Harvey e Kuaron Harvey morreram em acidente envolvendo arma nos EUA Crédito: GOfundme/Reprodução
As mortes aconteceram durante uma reunião de família na noite da sexta-feira (25) e a polícia foi acionada, constatando a morte dos dois no local. Paris e Kuaron estavam fazendo um vídeo ao vivo no espelho quando a menina atirou no primo. Segundo a descrição do vídeo, ela se abaixou para pegar a arma, que disparou novamente. Os dois foram atingidos na cabeça.
"Não foi uma situação de discussão nem nada do tipo. Eles estavam brincando com a arma, quando não deveriam estar brincando. Claro que eles não deveriam estar brincando. Acho que ela disparou sem querer", afirmou a avó das crianças, Susan Dyson, em entrevista ao jornal St Louis Post-Dispach.
Ela contou que assistiu ao vídeo do acidente, que estava disponível no Instagram, e também disse que os primos foram criados juntos como irmãos. Inicialmente, o caso foi classificado pela polícia como um homicídio seguido de suicídio. A família contesta a versão. "Não foi um assassinato. Não foi um suicídio. Foi um acidente terrível que aconteceu", afirmou a mãe de Paris, Shinise Harvey, ao jornal.
A polícia de St. Louis não informou de quem era a arma que causou o acidente. Familiares acreditam que ela era do jovem de 14 anos que morreu.
As famílias dos adolescentes fizeram duas vaquinhas nas redes sociais para ajudar a pagar os enterros. Elas conseguiram pouco mais de US$ 1 mil (equivalente a R$ 4,7 mil) em poucos dias.

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