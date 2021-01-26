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Primeiro-ministro comunica gabinete intenção de renunciar ao cargo na Itália

O premiê, agora, comunicará a decisão ao presidente Sérgio Mattarella, que pode incumbi-lo de tentar formar um novo governo

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 11:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 11:46
Primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte
Primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte Crédito: Reprodução/governo.it
O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, informou ao gabinete que renunciará ao cargo nesta terça-feira (26), após o colapso da coalizão governista em meio à crise deflagrada por Matteo Renzi, do partido Itália Viva. O premiê, agora, comunicará a decisão ao presidente Sérgio Mattarella, que pode incumbi-lo de tentar formar um novo governo.
Conte é apoiado pelas legendas Movimento 5 Estrelas (M5S) e Partido Democrático, além de outras siglas nanicas.
Para conseguir voltar ao governo, ele precisará arregimentar apoio dos conservadores ou tentar negociar o retorno do grupo de Renzi, que decidiu sair da coalizão por insatisfações a respeito da alocação dos recursos do fundo de recuperação da União Europeia.

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