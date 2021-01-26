Primeiro-ministro comunica gabinete intenção de renunciar ao cargo na Itália

Primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte Crédito: Reprodução/governo.it

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, informou ao gabinete que renunciará ao cargo nesta terça-feira (26), após o colapso da coalizão governista em meio à crise deflagrada por Matteo Renzi, do partido Itália Viva. O premiê, agora, comunicará a decisão ao presidente Sérgio Mattarella, que pode incumbi-lo de tentar formar um novo governo.

Conte é apoiado pelas legendas Movimento 5 Estrelas (M5S) e Partido Democrático, além de outras siglas nanicas.