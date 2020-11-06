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Durante reunião

Presidente eleito da Bolívia é alvo de ataque com dinamite, mas sai ileso, diz agremiação

De acordo com a agremiação, um grupo de manifestantes deixou os explosivos em um escritório de campanha em La Paz enquanto acontecia uma reunião de dirigentes da qual Arce participava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 12:07

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 12:07

O esquerdista Luis Arce foi eleito no primeiro turno, com 52,4% dos votos
O esquerdista Luis Arce foi alvo de um ataque com dinamites Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, foi alvo de um ataque com dinamites na noite desta quinta-feira (5), mas não ficou ferido, disse um porta-voz do partido Movimento Ao Socialismo (MAS) à imprensa local.
De acordo com a agremiação, um grupo de manifestantes deixou os explosivos em um escritório de campanha em La Paz enquanto acontecia uma reunião de dirigentes da qual Arce participava.
A polícia está investigando o incidente. Não há relatos de feridos.
O porta-voz do MAS, Sebastián Michel, disse que Arce ainda não conta com escolta das forças de segurança.
"Estamos muito preocupados com o que está acontecendo ... Sentimos que estamos à mercê de nós mesmos, totalmente desprotegidos e ninguém nos dá a garantia necessária para a segurança de nossa autoridade", disse Michel em entrevista a meios de comunicação locais.
A posse de Arce está prevista para acontecer no domingo (8). Sua vitória nas eleições de outubro sinalizou um retorno à normalidade democrática quase um ano depois de o presidente Evo Morales renunciar, pressionado por protestos populares e pelas Forças Armadas.

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