Presidente eleito da Bolívia é alvo de ataque com dinamite, mas sai ileso, diz agremiação

O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, foi alvo de um ataque com dinamites na noite desta quinta-feira (5), mas não ficou ferido, disse um porta-voz do partido Movimento Ao Socialismo (MAS) à imprensa local.
De acordo com a agremiação, um grupo de manifestantes deixou os explosivos em um escritório de campanha em La Paz enquanto acontecia uma reunião de dirigentes da qual Arce participava.
A polícia está investigando o incidente. Não há relatos de feridos.
O porta-voz do MAS, Sebastián Michel, disse que Arce ainda não conta com escolta das forças de segurança.
A posse de Arce está prevista para acontecer no domingo (8). Sua vitória nas eleições de outubro sinalizou um retorno à normalidade democrática quase um ano depois de o presidente Evo Morales renunciar, pressionado por protestos populares e pelas Forças Armadas.