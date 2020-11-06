Presidente eleito da Bolívia é alvo de ataque com dinamite, mas sai ileso, diz agremiação

O esquerdista Luis Arce foi alvo de um ataque com dinamites Crédito: Reuters/Folhapress

O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, foi alvo de um ataque com dinamites na noite desta quinta-feira (5), mas não ficou ferido, disse um porta-voz do partido Movimento Ao Socialismo (MAS) à imprensa local.

De acordo com a agremiação, um grupo de manifestantes deixou os explosivos em um escritório de campanha em La Paz enquanto acontecia uma reunião de dirigentes da qual Arce participava.

A polícia está investigando o incidente. Não há relatos de feridos.

O porta-voz do MAS, Sebastián Michel, disse que Arce ainda não conta com escolta das forças de segurança.

"Estamos muito preocupados com o que está acontecendo ... Sentimos que estamos à mercê de nós mesmos, totalmente desprotegidos e ninguém nos dá a garantia necessária para a segurança de nossa autoridade", disse Michel em entrevista a meios de comunicação locais.