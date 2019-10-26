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Revolta nas ruas

Presidente do Chile pede a ministros que coloquem cargos à disposição

Em meio à onda de protestos, o presidente Sebastián Piñera anunciou ter pedido a todos os seus ministros que renunciem a seus respectivos cargos, para que um novo gabinete seja formado

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 14:34
O presidente do Chile, Sebastián Piñera Crédito: Reprodução/Instagram @sebastianpinerae
Em meio à onda de protestos no Chile, o presidente Sebastián Piñera anunciou neste sábado (26), em comunicado na sede da presidência, em Santiago, ter pedido a todos os seus ministros que renunciem a seus respectivos cargos, para que um novo gabinete seja formado.
Em seu discurso no palácio La Moneda, transmitido pelas redes sociais, o mandatário chileno ainda afirmou que poderá encerrar neste domingo (27) o estado de emergência decretado na madrugada do sábado anterior (19), conforme os protestos no país se radicalizaram. O toque de recolher no país foi suspenso.
Os atos tiveram início devido a um aumento de 3,75% no valor da tarifa de metrô. Piñera tentou voltar atrás e cancelar o reajuste, mas a medida não conteve os protestos, que ganharam novas reivindicações, com críticas ao sistema de aposentadoria, ao aumento da desigualdade e à falta de serviços públicos.
As manifestações chegaram ao oitavo dia nesta sexta-feira (25), em ato com mais de 1,2 milhão de pessoas na praça Itália, próxima ao palácio presidencial. A marcha foi elogiada por Piñera em seu comunicado, que a classificou como "muito alegre e pacífica".
O presidente chileno afirmou que irá apresentar ao Congresso medidas que, segundo ele, atendem à agenda social, com melhorias nas aposentadorias e estabilização do preço de serviços básicos. Ele ainda pediu um esforço conjunto da sociedade para que o país volte à normalidade.
Episódio social mais grave do Chile em 30 anos, desde o final da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), a onda de protestos deixou ao menos 18 mortos e 6.000 detidos.

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