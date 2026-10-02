Preferência por Lula, cautela ao criticar Flávio: como a China (e a imprensa local) vê a eleição no Brasil

"Voltando no tempo a 2018, quando Jair Bolsonaro assumiu a Presidência, ele inicialmente seguiu o exemplo do presidente rebelde do norte [Donald Trump], entoando slogans ideológicos e até mesmo ultrapassando os limites na questão de Taiwan. Mas qual foi o resultado? Menos de um ano após o início de seu mandato, a realidade lhe deu um tapa na cara", afirma a reportagem.