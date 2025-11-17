Mundo

Prefeito de Belém chama de 'arrogante e preconceituosa' declaração de premiê alemão sobre a capital paraense

Friedrich Merz afirmou recentemente que os jornalistas alemães que estiveram na COP30, realizada na capital paraense, ficaram felizes de ir embora da cidade.

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:23

'A fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade', defendeu Normando Crédito: Getty Images

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), classificou como "infeliz, arrogante e preconceituosa" a declaração do chanceler alemão (cargo equivalente ao de primeiro-ministro), Friedrich Merz, sobre a capital paraense.

Normando disse que a declaração de Merz vai de encontro ao que os visitantes de Belém têm achado da cidade.

"A fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Por onde a gente anda, [tem] muita gente encantada com Belém, com as suas belezas naturais, com a sua gastronomia e com a sua história", defendeu o prefeito em suas redes sociais nesta segunda-feira (17/11).

"A Amazônia, embaixador, caso o senhor não saiba, ajudou o mundo inteiro a respirar. Agora, é hora de vocês conhecerem a realidade do povo da floresta e terem empatia de ajudar o povo da floresta a se desenvolver com equilíbrio e sustentabilidade."

"Enquanto você vem com a sua arrogância, nós paraenses, belenenses, amazônidas, nós vamos oferecer o que existe de melhor em nós, que é o nosso calor humano, o nosso acolhimento e o nosso amor."

Em 13 de novembro, Friedrich Merz disse que a Alemanha é um dos "mais bonitos do mundo" e que todos os jornalistas alemães que estiveram na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, ficaram felizes de ir embora da cidade.

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos."

O chanceler alemão esteve na Cúpula dos Líderes em Belém, onde participou de um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele anunciou a participação da Alemanha no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

"Vamos contribuir com quantia considerável", disse Merz, durante entrevista coletiva.

O valor, contudo, não foi confirmado.

O fundo é uma das apostas do governo brasileiro em relação ao financiamento de ações para o combate às mudanças climáticas.

O lançamento oficial do fundo foi feito na última semana e a expectativa do governo é de que ele possa, no longo prazo, arrecadar até US$ 125 bilhões.

