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Coronavírus

Portugal cancela aulas, fecha pontos turísticos e restringe horário de bares

O país tem 169 casos confirmados da doença.  As aulas em todas as escolas foram canceladas. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira (16) e permanece pelo menos até a Páscoa

Publicado em 15 de Março de 2020 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 09:02
Os efeitos da pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2 já se fazem sentir de forma ampla em Portugal. Com 169 casos confirmados até a noite deste sábado (14), o país já decretou estado de alerta e limitou o funcionamento de vários serviços. As autoridades não descartam adotar medidas mais duras nos próximos dias.
Dezenas de pontos turísticos, incluindo a Torre de Belém e o mosteiro dos Jerônimos, também fecharam as portas.
Portugal Crédito: Divulgação
Por determinação do governo, as aulas em todas as escolas portuguesas foram canceladas. A medida entra em vigor na próxima segunda-feira (16) e permanece pelo menos até a Páscoa.
?É uma luta pela nossa sobrevivência, pela proteção da saúde dos portugueses?, afirmou o primeiro-ministro, António Costa (Partido Socialista) em discurso à população transmitido na televisão.
As autoridades determinaram ainda o fechamento de todas as discotecas do país. Antes mesmo do anúncio, vários clubes já tinham optado por voluntariamente encerras suas atividades.

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Bares e restaurantes também estão com o funcionamento mais restrito. Neste sábado, o governo decidiu que todos os bares devem fechar até as 21h. Academias de ginástica, piscinas e atividades não essenciais também têm interrompido suas atividades.
Diante do cenário de incertezas, e com a vizinha Espanha a registrar mais de 3.000 infectados, os portugueses correram para estocar alimentos e remédios.
Supermercados de todo o país já têm falta de enlatados, massas, álcool e, principalmente, papel higiênico. Nas farmácias, faltam termômetros e remédios para febre e dores de cabeça.

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