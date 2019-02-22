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Venezuela

Porta-voz: Fluxo na fronteira é 'normal' e ajuda será realizada

Segundo Rego Barros, não houve mudança de comportamento após o anúncio de que Nicolás Maduro fecharia acesso ao Brasil

Publicado em 

21 fev 2019 às 22:37

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 22:37

Venezuelanos voltam ao seu país depois de comprar comida na cidade de Pacaraima, em Roraima, no Brasil, antes do fechamento da fronteira Crédito: Ricardo Moraes/Reuters
O porta-voz da Presidência da República Otávio do Rego Barros afirmou em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira, 21, transmitida na televisão pela NBR, que a segurança na faixa da fronteira com a Venezuela é 'normal'. Segundo ele, não houve mudança de comportamento após o anúncio do presidente venezuelano Nicolás Maduro de que o acesso ao Brasil seria fechado a partir das 20h. 
'Caminhamos de forma alinhada com o governo de Roraima para dirimir qualquer problema', afirmou. 'A operação humanitária terá início no dia 23'. Mais cedo, o governador de RR, Antonio Denarium (PSL) disse que a fronteira terrestre entre Brasil e Venezuela havia sido fechada por tanques de tropas venezuelanas por volta das 15h20. O porta-voz afirmou, contudo, que a fronteira estava aberta, com fluxo normal.
Rego Barros disse ainda que tropas brasileiras continuam em 'operação de normalidade' e que a situação do país vizinho está sendo monitorada. 'O planejamento do governo estabelece como linha limítrofe a própria fronteira'.

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