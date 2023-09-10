Por que são raros no Marrocos terremotos tão fortes como o último sofrido

A maioria das vítimas vive em uma área que não via um terremoto desse tipo há mais de 100 anos. Crédito: EPA

O terremoto de magnitude 6,8 que atingiu o centro do Marrocos nesta sexta-feira (08/09) é o mais forte que a região já sofreu desde 1900.

Mais de 2.000 pessoas perderam a vida no terremoto, que ocorreu às 23h11, no horário local.

O epicentro foi localizado nas montanhas do Alto Atlas, a cerca de 71 km de Marrakech. De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, a profundidade era de 18,5 km.

O principal fator tectônico por trás do terremoto é a colisão entre as placas que contêm os continentes da África e da Europa.

O terremoto se deve ao atrito que continua a empurrar as montanhas do Atlas para cima hoje.

Mas o Marrocos não costuma ser um país afetado pelos movimentos dessas placas.

A maior parte da atividade dessa lenta colisão de placas (4 mm por ano) é registada mais a leste, no Mediterrâneo, na Itália, Grécia e Turquia.

Tremores secundários podem derrubar edifícios já fragilizados Crédito: EPA

Desde 1900, o epicentro do terremoto de sexta-feira não registrava um tremor de magnitude superior a 6 num raio de 500 km.

Essa falta de familiaridade tem suas consequências. As memórias sísmicas da população são limitadas, assim como a preparação.

Há também casos em que os terremotos que ocorrem à noite têm taxas de mortalidade mais elevadas, porque é mais provável que mais pessoas estejam nos edifícios quando esses desabam.

O atual número de mortos pode aumentar devido aos tremores secundários. Geralmente, num sismo espera-se sempre que ocorra uma réplica de pelo menos um grau inferior ao choque inicial, como já aconteceu com este com uma réplica de magnitude 4,9.