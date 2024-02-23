Por que pouso de nave de empresa americana na Lua é considerado 'histórico'

Ilustração representa módulo da Intuitive Machines na Lua Crédito: Divulgação/INTUITIVE MACHINES

Uma companhia americana fez história nesta quinta-feira (22) ao se tornar a primeira empresa comercial a colocar uma nave na superfície da Lua

A Intuitive Machines, com sede em Houston, pousou seu módulo Odysseus perto do polo sul lunar

Demorou alguns minutos para os controladores confirmarem que o módulo tinha pousado, mas eventualmente um sinal foi recebido.

“O que podemos confirmar, sem dúvida, é que o nosso equipamento está na superfície da Lua e que estamos com transmissão”, anunciou o diretor de voo, Tim Crain.

Os funcionários da empresa aplaudiram e se emocionaram com a notícia.

Foi um momento importante não apenas para a exploração comercial do espaço mas para o programa espacial dos EUA em geral.

A Intuitive Machines quebrou a ausência de meio século dos Estados Unidos na superfície da Lua.

É preciso voltar à última missão Apollo, em 1972, para lembrar da ocasião mais recente em que um equipamento americano se aproximou suavemente do solo lunar.

Funcionários ligados à missão ficaram apreensivos durante o trajeto até a Lua Crédito: Getty Images

A agência espacial norte-americana Nasa comprou espaço no Odysseus para seis instrumentos científicos, e o seu administrador, Bill Nelson, rapidamente parabenizou o que descreveu como um "triunfo".

“Os EUA voltaram à Lua”, disse ele. “Hoje, pela primeira vez na história da humanidade, uma empresa comercial, uma empresa americana, lançou e liderou uma missão até lá. Hoje é o dia que mostra o poder e a o potencial das parcerias comerciais da Nasa.”

O Odysseus pousou às 23h23 GMT (20h23 em Brasília). A princípio, não houve nenhum sinal de confirmação do robô, e os controladores tiveram que esperar vários minutos até captar um — e ele estava fraco.

Os engenheiros analisarão nas próximas horas precisamente o que aconteceu — e vão verificar também se o Odysseus está de pé coletando energia adequadamente através de suas células solares.

Funcionários explodiram de alegria quando o sinal de confirmação chegou Crédito: Getty Images

O local de pouso planejado era um terreno cheio de crateras próximo a um complexo montanhoso de 5 km de altura conhecido como Malapert. É o ponto mais ao sul da Lua já visitado por uma nave.

Uma investigação importante por parte da Nasa será a análise do comportamento da poeira lunar, que os astronautas da Apollo consideraram um sério incômodo, por arranhar e obstruir os equipamentos.

Entre os seis equipamentos apoiados pela Nasa está um sistema de câmeras da Universidade Aeronáutica Embry-Riddle que teoricamente deveria ter se soltado do Odysseus quando este ainda estava a 30 metros da superfície lunar.

O sistema foi projetado para tirar fotos enquanto o módulo pousava.