Por que fotos de Trump e aliados como réus são 'tão ruins'?

Consequências políticas e jurídicas das acusações de Atlanta à parte, as fotos de Trump e seus aliados como réus tem qualidade muito ruim Crédito: CONDADO DE FULTON

Há algo em comum nas fotos que Donald Trump e aliados tiveram de tirar nesta semana por terem sido indiciados pela justiça dos EUA: elas estão longe de serem fotos de alta qualidade.

“Inicialmente eu achei que fossem todos memes”, disse Jake Olson, fotógrafo que mora em Columbus, Ohio. "São fotos muito ruins."

Trump foi acusado formalmente na semana passada, junto a 18 aliados (ou "coconspiradores"), de tentar reverter o resultado da eleição presidencial de 2020 no Estado da Geórgia para continuar no poder.

Pelo menos 11 pessoas – Trump, Rudy Giuliani, Sidney Powell, Jenna Ellis, Kenneth Chesebro, Cathy Latham, Harrison Floyd, Mark Meadows, Ray Smith, Harrison Floyd e Scott Hall – foram autuadas e fotografadas em uma prisão em Atlanta, na Geórgia.

Consequências políticas e jurídicas dos indiciamentos de Atlanta à parte, as fotos parecem ser o pesadelo de qualquer fotógrafo.

"Cara...", disse Olson, chocado pela má qualidade, "são tantas regras básicas da fotografia que foram simplesmente ignoradas."

Um dos principais problemas é a iluminação - uma única fonte suspensa, que dá às imagens um brilho ligeiramente estourado e à pele de cada pessoa uma palidez doentia.

No sentido horário: Ray Smith, Cathy Latham, Rudy Giuliani, Kenneth Chesebro, Harrison Floyd, Sidney Powell, Mark Meadows, Jenna Ellis Crédito: CONDADO DE FULTON

“Eles têm uma luz no estilo interrogatório, você pode notar que todos têm aquele pequeno ponto iluminado na testa”, disse o fotógrafo e professor de Pittsburgh, Ray Mantle.

"Todos eles não parecem bem... todos parecem cansados."

O fundo cinza também não ajuda em nada, apontou Olson. Nem a marca d’água da polícia local.

"É um pouco exagerado... ocupa 40% da metade superior do foto!"

A variedade de expressões dos suspeitos chamou a atenção tanto de Mantle quanto Olson.

“Se eu quisesse produzir um ensaio de fotos de réu ruins, pediria para os modelos fazerem exatamente as caras que eles estão fazendo”, disse Olson.

As expressões variam muito.

Diferente da maioria de fotos de réus, estas serão divulgadas por toda parte.

“Para muitas dessas pessoas, essa é a sua grande estreia pública”, disse Mantle. "Eles sabem que todo mundo vai ver as fotos."

E alguns deles, disse Mantle, podem se arrepender das poses.

Ainda assim, conseguir uma boa foto de réu não é tarefa fácil, disse Cooper Lawrence, jornalista que escreveu extensivamente sobre a cultura das celebridades.

É um equilíbrio difícil de encontrar, um desafio que celebridades como Justin Bieber, Lindsay Lohan e Paris Hilton tiveram que enfrentar.

"Não ria. Uma risada fará com que você pareça muito arrogante", disse Lawrence. "Você deve dar um leve sorriso, como Lindsay Lohan e Paris Hilton fizeram. Um sorriso diz: 'sim, isso é uma m*rda, mas vou ficar bem.'"

Cabelo, maquiagem e guarda-roupa – mesmo sob custódia das autoridades do condado de Fulton – são cruciais, disse ela.