Por que Elon Musk tratou teste de foguete que explodiu como um sucesso

Starship explodiu após lançamento nesta quinta-feira Crédito: BBC

O gigantesco novo foguete da empresa SpaceX de Elon Musk, o Starship, explodiu em seu voo inaugural.

Ninguém ficou ferido no teste sem tripulação que decolou da costa leste do Texas na manhã de quinta-feira (20/4), horário local.

Após cerca de três minutos de voo, o foguete — o maior já desenvolvido — começou a cair e foi destruído.

Musk disse que a empresa tentará outro lançamento em alguns meses.

Os engenheiros da SpaceX ainda classificam o lançamento como um sucesso e dizem que revisarão os dados coletados enquanto trabalham para o próximo voo.

"Parabéns à equipe @SpaceX pelo emocionante lançamento de teste da Starship! Aprendi muito para o próximo lançamento de teste em alguns meses", tuitou Musk.

O empresário tentou moderar as expectativas antes do lançamento. Apenas tirar o veículo do chão e não destruir a infraestrutura da plataforma de lançamento seria considerado "uma vitória", disse ele.

Milhares de pessoas se reuniram nas praias locais para assistir ao lançamento Crédito: Reuters

A Starship atendeu a essa expectativa. Partiu do complexo de lançamento na fronteira EUA–México e acelerou o ritmo enquanto se dirigia para o Golfo do México.

Mas ficou evidente em pouco mais de um minuto que nem tudo estava indo conforme o planejado.

À medida que o foguete subia cada vez mais alto, seis dos 33 motores na base do veículo foram visivelmente desligados ou pegaram fogo.

Em três minutos de voo, ficou bastante óbvio que o fim estava próximo. Quando as duas metades do veículo deveriam estar se separando, elas ainda estavam conectadas — e caindo.

Quatro minutos depois do lançamento, uma grande explosão rasgou o céu azul, presumivelmente o resultado de computadores terem acionado o Sistema de Terminação de Voo da nave estelar.

O segmento superior da Starship, também conhecido como nave, havia voado anteriormente em lançamentos curtos, mas esta foi a primeira vez que foi lançado com seu estágio inferior.

Este imenso propulsor, chamado de Super Heavy, foi disparado enquanto estava preso ao seu suporte de lançamento em fevereiro. No entanto, seu conjunto de motores naquela ocasião foi reduzido à metade de sua capacidade.

Elon Musk assistiu ao lançamento da sala de controle no Texas Crédito: Space X

Se, como prometido, a SpaceX buscasse 90% de empuxo na quinta-feira, o palco deveria ter entregado algo próximo a 70 meganewtons.

Isso é o dobro do impulso usado pelo foguete Saturno 5, que enviou homens à Lua nas décadas de 1960 e 1970.

O plano da missão era enviar a nave em uma volta quase completa da Terra, terminando com um mergulho no Pacífico, algumas centenas de km ao norte do Havaí.

Crédito: BBC

Base em Marte

Não havia expectativa de que a nave ou o Super Heavy fossem recuperados. Mas a longo prazo, este é o plano. A ideia é pousar as duas metades, reabastecê-las e lançar novamente.

O Starship tem um desempenho de carga útil prospectivo para orbitar mais de 100 toneladas por voo. Quando isso é aliado ao baixo custo de operação — principalmente o custo do combustível — deve abrir as portas para um futuro promissor.

"Temos dois ou três anos árduos pela frente com, provavelmente, você sabe, muitos solavancos na estrada, mas no final disso, devemos ter algo que possibilite uma base na Lua e uma base em Marte", disse Musk nesta semana.

Crédito: BBC

O empresário usará inicialmente a Starship para lançar milhares de satélites para sua constelação de internet banda larga no céu — a Starlink.

Somente quando os engenheiros estiverem confiantes na segurança do veículo, eles permitirão que pessoas voem no foguete.

A primeira missão já foi marcada. Ela será comandada pelo bilionário empresário americano e piloto de jatos rápidos Jared Isaacman. Ele já voou para o espaço em uma cápsula SpaceX Dragon.

O primeiro voo ao redor da Lua será conduzido pelo bilionário japonês da moda, Yusaku Maezawa. Ele levará oito artistas com ele como parte de seu projeto DearMoon.