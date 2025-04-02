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BBC News

Por que economia da Espanha faz inveja na Europa

A revista The Economist recentemente classificou a Espanha como a economia com melhor desempenho do mundo.

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 10:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 abr 2025 às 10:00
A revista The Economist recentemente classificou a Espanha como a economia com melhor desempenho do mundo.
O país recebeu um número recorde de 94 milhões de visitantes em 2024 — e agora está competindo com a França, que recebeu 100 milhões, para ser o maior centro de turismo estrangeiro do mundo.
E a expansão do setor de turismo é um dos principais motivos pelos quais a quarta maior economia da zona do euro tem superado facilmente países como Alemanha, França, Itália e Reino Unido, registrando um aumento no Produto Interno Bruto (PIB) de 3,2% no ano passado.
Neste vídeo, a repórter da BBC News Brasil Julia Braun explica como a economia do país deu a volta por cima depois de ter sido extremamente prejudicada pela pandemia.

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