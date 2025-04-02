Por que economia da Espanha faz inveja na Europa

A revista The Economist recentemente classificou a Espanha como a economia com melhor desempenho do mundo.

O país recebeu um número recorde de 94 milhões de visitantes em 2024 — e agora está competindo com a França, que recebeu 100 milhões, para ser o maior centro de turismo estrangeiro do mundo.

E a expansão do setor de turismo é um dos principais motivos pelos quais a quarta maior economia da zona do euro tem superado facilmente países como Alemanha, França, Itália e Reino Unido, registrando um aumento no Produto Interno Bruto (PIB) de 3,2% no ano passado.