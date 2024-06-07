Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Por que ameaças à liberdade de imprensa são tendência global
BBC News

Por que ameaças à liberdade de imprensa são tendência global

Repórteres sem Fronteiras classifica ambiente para o jornalismo como ruim em 75% dos paí­ses que monitora.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 jun 2024 às 18:00

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 18:00

A liberdade de imprensa está sob ataque em várias partes do mundo, de acordo com um levantamento da organização Repórteres sem Fronteiras.
A organização classifica o ambiente para o jornalismo como ruim em 75% dos países monitorados, já que um número cada vez maior de governos falha em proteger os jornalistas.
O levantamento é lançado anualmente para marcar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
Neste vídeo, a repórter da BBC News Brasil Giulia Granchi explica quatro fatores que apresentam ameaças à liberdade de imprensa em várias partes do planeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Liberdade de Imprensa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Moraes manda devolver itens apreendidos de mulher de Macário
Imagem de destaque
Bebê morre por meningite no ES; já são 14 mortes em 2026
Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados