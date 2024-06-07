Por que ameaças à liberdade de imprensa são tendência global

A liberdade de imprensa está sob ataque em várias partes do mundo, de acordo com um levantamento da organização Repórteres sem Fronteiras.
A organização classifica o ambiente para o jornalismo como ruim em 75% dos países monitorados, já que um número cada vez maior de governos falha em proteger os jornalistas.
O levantamento é lançado anualmente para marcar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
Neste vídeo, a repórter da BBC News Brasil Giulia Granchi explica quatro fatores que apresentam ameaças à liberdade de imprensa em várias partes do planeta.