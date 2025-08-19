Mundo

Por que a primeira-dama da Ucrânia escreveu uma carta para Melania Trump

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, agradeceu à primeira-dama americana, Melania Trump, que escreveu a Vladimir Putin implorando proteção às crianças ucranianas.

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:29

Olena Zelenska (dir.) escreveu uma carta de agradecimento para Melania Trump, pela sua intervenção em favor das crianças ucranianas junto a Vladimir Putin Crédito: AFP via Getty Images

A correspondência foi enviada pela esposa do líder ucraniano, Olena Zelenska, para a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.

Zelensky declarou que se tratava de uma carta de agradecimento a Melania por ter chamado a atenção para pelo menos 19,5 mil crianças ucranianas que, segundo seu governo, foram sequestradas pela Rússia desde a invasão à Ucrânia, em 2022.

Melania Trump havia escrito ao presidente russo, Vladimir Putin, implorando que ele examinasse a questão daquelas crianças.

"Ao proteger a inocência dessas crianças, você fará mais do que servir apenas à Rússia", disse a primeira-dama americana. "Você irá servir à humanidade."

A carta de Melania Trump não mencionou especificamente nenhuma criança.

No último fim de semana, a Casa Branca publicou a carta dirigida a Putin nas redes sociais. Nela, Melania destacou que todas as crianças sonham "com amor, as possibilidades e a segurança em relação ao perigo".

"Sr. Putin, você sozinho pode restaurar o sorriso melódico das crianças", escreveu ela.

Questionado sobre a carta por um repórter na segunda-feira, Donald Trump declarou que sua esposa sentiu muito pela situação.

O presidente americano disse que ela tem grande amor pelas crianças e "odeia ver algo como isso acontecendo". Ele destacou que isso também acontece em outras guerras.

"Ela adoraria ver isso terminar", segundo Trump. "Ela diz isso muito abertamente, com muito orgulho e com grande pesar, pois muitas pessoas foram mortas."

Zelensky entrega a Trump a carta de agradecimento da sua esposa, Olena Zelenska, para a primeira-dama Melania Trump Crédito: Reuters

Zelensky elogiou Melania Trump "pela sua atenção a uma das questões mais difíceis e dolorosas desta guerra: o sequestro de crianças ucranianas pela Rússia".

"Apreciamos profundamente sua compaixão", prosseguiu ele. "Esta questão é central para a tragédia humanitária da guerra — nossas crianças, famílias desfeitas, a dor da separação."

"Sua voz é importante e sua atenção fortalece esta causa", concluiu o presidente ucraniano.

O governo da Ucrânia afirma que cerca de 19,5 mil crianças foram deportadas e/ou retiradas à força das suas casas para a Rússia ou para territórios ocupados pelos russos. Cerca de 1,5 mil delas retornaram.

Em 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, e sua Comissária dos Direitos das Crianças, Maria Lvova-Belova, pela suposta deportação ilegal de crianças.

A Rússia nega a acusação e afirma ter protegido crianças vulneráveis, removendo-as de uma zona de guerra para sua própria segurança.

A devolução das crianças faz parte das reivindicações da Ucrânia nas negociações de paz com a Rússia.

'O custo humano desta guerra precisa terminar'

Após a reunião entre Zelensky, Trump e diversos líderes europeus na Casa Branca, na segunda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, declarou nas redes sociais que "o custo humano desta guerra precisa terminar".

"Isso significa que todas as crianças ucranianas sequestradas pela Rússia devem ser devolvidas às suas famílias", segundo ela.

Von der Leyen também agradeceu a Trump pelo "seu claro compromisso de hoje em garantir que essas crianças sejam reunidas aos seus entes queridos".

Sua mensagem foi enviada em resposta a uma publicação de Donald Trump nas redes sociais, que destacou a importância da questão das crianças desaparecidas em todo o mundo, especificamente para a primeira-dama.

Valerii Krut tem 72 anos e é avô de quatro netos. Em declaração à BBC na capital ucraniana, Kiev, ele declarou que "eles [os russos] sequestraram muitas crianças que, agora, não têm pais, nem pátria. Todos os ucranianos sentem essa dor."

A estudante Sofia Muravytska, de 19 anos, afirmou que a correspondência entre as duas primeiras-damas é um sinal de progresso.

"As crianças ucranianas são o futuro da Ucrânia", destacou ela.

Com colaboração de Alba Morgade, em Kiev (Ucrânia).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta