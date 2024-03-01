Por que 2024 será o maior ano eleitoral da história

Nunca antes tantas pessoas votaram em um mesmo ano quanto votarão em 2024.

Segundo o Centro para o Progresso Americano, um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, mais de 2 bilhões de pessoas vão às urnas. São quase 80 países que representam pouco mais da metade da população mundial.

Nem todas essas eleições devem ser realizadas de forma livre e justa. Mas ainda assim elas terão um grande impacto na política mundial dos próximos anos.