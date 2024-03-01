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Por que 2024 será o maior ano eleitoral da história

Segundo o Centro para o Progresso Americano, um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, mais de 2 bilhões de pessoas vão às urnas neste ano.

Publicado em 01 de Março de 2024 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

01 mar 2024 às 18:00
Nunca antes tantas pessoas votaram em um mesmo ano quanto votarão em 2024.
Segundo o Centro para o Progresso Americano, um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, mais de 2 bilhões de pessoas vão às urnas. São quase 80 países que representam pouco mais da metade da população mundial.
Nem todas essas eleições devem ser realizadas de forma livre e justa. Mas ainda assim elas terão um grande impacto na política mundial dos próximos anos.
Neste vídeo, a repórter Julia Braun, da BBC Brasil em Londres, fala sobre alguns dos pleitos que serão destaque nos próximos 12 meses.

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