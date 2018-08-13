Policiais salvam mulheres presas em bote no formato de unicórnio

Um grupo de mulheres foi 'resgatada' pela polícia após ficarem presas dentro de um bote inflável no formato de um unicórnio Crédito: Twitter/@ChisagoCountySO

A polícia do condado de Chicago, nos Estados Unidos, foi chamada para uma ocorrência bizarra no sábado, 11. Cinco mulheres ficaram presas dentro de um bote inflável em formato de unicórnio e precisaram ser rebocadas para a margem do Lago Fish com a ajuda dos oficiais.

Segundo a emissora KMSP-TV, o bote ficou preso nas vinhas do lago e não conseguiram se desprender. O vídeo postado no Twitter pela delegacia do condado mostra um policial jogando uma corda e puxando o bote até a margem. Com muitas risadas e uma técnica incrível de resgate de com corda, elas foram trazidas de volta para o cais, escreveram no tuíte.

Em entrevista para a emissora, Scotty Finnegan, policial que atendeu o caso, disse que as mulheres provavelmente teriam problemas em sair do lago - que contém muita lama e plantas nessa época do ano - sem ajuda.