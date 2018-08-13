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Ocorrência bizarra

Policiais salvam mulheres presas em bote no formato de unicórnio

Elas ficaram presas nas plantas do lago e não conseguiram sair sem ajuda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 15:15

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 15:15

Um grupo de mulheres foi 'resgatada' pela polícia após ficarem presas dentro de um bote inflável no formato de um unicórnio Crédito: Twitter/@ChisagoCountySO
A polícia do condado de Chicago, nos Estados Unidos, foi chamada para uma ocorrência bizarra no sábado, 11. Cinco mulheres ficaram presas dentro de um bote inflável em formato de unicórnio e precisaram ser rebocadas para a margem do Lago Fish com a ajuda dos oficiais.
Segundo a emissora KMSP-TV, o bote ficou preso nas vinhas do lago e não conseguiram se desprender. O vídeo postado no Twitter pela delegacia do condado mostra um policial jogando uma corda e puxando o bote até a margem. Com muitas risadas e uma técnica incrível de resgate de com corda, elas foram trazidas de volta para o cais, escreveram no tuíte.
Em entrevista para a emissora, Scotty Finnegan, policial que atendeu o caso, disse que as mulheres provavelmente teriam problemas em sair do lago - que contém muita lama e plantas nessa época do ano - sem ajuda.
Veja abaixo o vídeo do resgate:

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