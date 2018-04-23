Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Polícia vai até funeral para desbloquear celular de morto
Investigação

Polícia vai até funeral para desbloquear celular de morto

Detetives usaram a impressão digital de um suspeito para liberar acesso ao seu aparelho

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 14:12
A polícia da Flórida foi até um funeral para usar a impressão digital do morto para desbloquear seu celular Crédito: Pixabay/carolynabooth
A polícia da Flórida, nos Estados Unidos, fez algo inusitado para avançar uma de suas investigações: foi até uma casa funerária para usar o dedo de uma pessoa morta para desbloquear seu celular.
Linus Phillip, 30, foi morto pela polícia de Largo, na região metropolitana de Tampa Bay, após fugir de uma abordagem policial no mês de março. Dois detetives foram até o funeral de Linus e usaram sua digital para desbloquear seu celular como forma de avançar as investigações sobre o caso.
A noiva de Phillip, Victoria Armstrong, disse ao jornal Tampa Bay Times, que se sentiu violada e desrespeitada pela polícia. Não há leis na Flórida que proíbam a polícia de fazer isso, mas especialistas consultados pelo jornal questionaram a moralidade da decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados