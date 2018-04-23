Polícia vai até funeral para desbloquear celular de morto

A polícia da Flórida foi até um funeral para usar a impressão digital do morto para desbloquear seu celular Crédito: Pixabay/carolynabooth

A polícia da Flórida, nos Estados Unidos, fez algo inusitado para avançar uma de suas investigações: foi até uma casa funerária para usar o dedo de uma pessoa morta para desbloquear seu celular.

Linus Phillip, 30, foi morto pela polícia de Largo, na região metropolitana de Tampa Bay, após fugir de uma abordagem policial no mês de março. Dois detetives foram até o funeral de Linus e usaram sua digital para desbloquear seu celular como forma de avançar as investigações sobre o caso.