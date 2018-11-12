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Contaminação de produtos

Polícia prende mulher suspeita de colocar agulhas em morangos

Centenas de incidentes com morangos contaminados por agulhas por todo o país chamaram há dois meses a atenção das autoridades, que identificaram a primeira suspeita

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 09:58

Publicado em 

12 nov 2018 às 09:58
Casos de agulhas em morangos foram registrados em todos os Estados da Austrália em setembro Crédito: Queensland Police Service
A polícia de Queensland, na Austrália, anunciou neste domingo, 11, a prisão da primeira pessoa no inusitado caso de sabotagem da produção de morangos do país com agulhas, que foram colocadas de propósito e escondidas nas frutas para afetar as empresas e os agricultores.
My Ut Trinth, de 50 anos, foi presa sob a suspeita de ser a dona da ação que prejudicou a continuidade da produção de morangos, na Austrália. Ela pode pegar pena máxima de dez anos de prisão, caso o crime se confirme, informou a polícia local, após anunciar as acusações contra a detida.
My Ut Trinth foi indiciada por sete acusações por "contaminação de produtos, com a circunstância de agravamento", disse em entrevista coletiva Jon Wacker, chefe da divisão de Narcóticos e Crimes Graves da Polícia de Queensland, no nordeste do país.
A mulher é ex-funcionária do setor de morangos e a principal hipótese é que a sabotagem seria uma espécie de vingança do lugar que ela trabalhou anteriormente. Ela prestou depoimento no tribunal de Brisbane e a decisão foi a de negar a liberdade condicional até a próxima audiência no final do mês.
Com isso, osagricultores tiveram que descartar várias toneladas dos seus cultivos para a segurança dos próprios clientes. Na Nova Zelândia também foram detectados alguns casos isolados e as autoridades do país pararam temporariamente a venda dos morangos australianos.

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