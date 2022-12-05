Polícia desvenda assassinato ocorrido há 42 anos nos EUA

Um assassinato que ocorreu há mais de quatro décadas nos Estados Unidos foi finalmente solucionado pela polícia graças aos avanços tecnológicos na análise de DNA. Ronald E. Richards, 75 anos, foi indiciado pelo júri sob a acusação de agressão sexual e assassinato de Evelyn Marie Fisher-Bamforth, em 22 de janeiro de 1980. Atualmente, ele está preso em Ohio.

Richards, morava a apenas 12 casas de Evelyn em uma área de trailers para moradia. Anteriormente, ele era um dos principais suspeitos no caso, mas a polícia nunca encontrou provas suficientes para efetuar a prisão. Essa situação mudou com uso de tecnologia de análise de material genético.

À esquerda, Ronald E. Richards, indiciado sob a acusação de agressão sexual e assassinato de Evelyn Marie Fisher-Bamforth (à direita) Crédito: Miramar Police Departament

Havia sangue no local do crime, mas em pouca quantidade. Agora, os exames conseguiram ligar o suspeito ao crime. "Devido aos avanços na tecnologia de DNA e à diligência e trabalho duro do detetive Johnathan Zeller, Ronald Eugène Richards foi indiciado por agressão sexual e assassinato", disse Tania Rues, porta-voz do Departamento de Polícia de Miramar, em comunicado. "Estamos um passo mais perto de [obter] justiça para Evelyn."