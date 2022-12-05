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DNA

Polícia desvenda assassinato ocorrido há 42 anos nos EUA

O assassinato de Evelyn foi considerado pelas autoridades como o caso arquivado mais antigo da história do Departamento de Polícia de Miramar, na Flórida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 12:16

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 12:16

Um assassinato que ocorreu há mais de quatro décadas nos Estados Unidos foi finalmente solucionado pela polícia graças aos avanços tecnológicos na análise de DNA. Ronald E. Richards, 75 anos, foi indiciado pelo júri sob a acusação de agressão sexual e assassinato de Evelyn Marie Fisher-Bamforth, em 22 de janeiro de 1980. Atualmente, ele está preso em Ohio.
Richards, morava a apenas 12 casas de Evelyn em uma área de trailers para moradia. Anteriormente, ele era um dos principais suspeitos no caso, mas a polícia nunca encontrou provas suficientes para efetuar a prisão. Essa situação mudou com uso de tecnologia de análise de material genético.
À esquerda, Ronald E. Richards, indiciado sob a acusação de agressão sexual e assassinato de Evelyn Marie Fisher-Bamforth (à direita)
À esquerda, Ronald E. Richards, indiciado sob a acusação de agressão sexual e assassinato de Evelyn Marie Fisher-Bamforth (à direita) Crédito: Miramar Police Departament
Havia sangue no local do crime, mas em pouca quantidade. Agora, os exames conseguiram ligar o suspeito ao crime. "Devido aos avanços na tecnologia de DNA e à diligência e trabalho duro do detetive Johnathan Zeller, Ronald Eugène Richards foi indiciado por agressão sexual e assassinato", disse Tania Rues, porta-voz do Departamento de Polícia de Miramar, em comunicado. "Estamos um passo mais perto de [obter] justiça para Evelyn."
O homem foi condenado em 1982 e sentenciado a 50 anos de detenção pelos crimes de assassinato separado e agressão sexual no condado de Volusia, ocorrido em março de 1980, segundo os registros do Departamento de Correções da Flórida. Neste momento, Richards está atualmente preso em Ohio por outros crimes. O assassinato de Evelyn foi considerado pelas autoridades como o caso arquivado mais antigo da história do Departamento de Polícia de Miramar, na Flórida.

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