Polícia confirma 17 mortos em tiroteio em escola na Flórida

O atirador teria invadido a escola Marjory Stoneman Douglas, onde estudam 3 mil alunos, por volta das 14h30 (17h30 de Brasília) Crédito: Reprodução | WPLG-TV

O xerife do condado de Broward, Scott Israel, informou nesta quarta-feira (14) que 17 pessoas morreram no tiroteio em uma escola no sul da Flórida, entre adultos e jovens. Ao menos 14 pessoas hospitalizadas. A cerca de 70 quilômetros ao norte de Miami, a escola Marjory Stoneman Douglas, onde estudam cerca de 3 mil alunos na cidade de Parkland, foi esvaziada e está sob "código vermelho" em meio à situação de risco. A polícia informou que o atirador, um ex-aluno expulso da instituição, foi detido.

De acordo com Israel, 12 pessoas morreram dentro da escola, três do lado de fora. Outras duas vítimas morreram no hospital.

Serviços de emergência foram enviados ao local logo após os primeiros relatos de tiros. Imagens aéreas de emissoras locais registraram vários estudantes fugindo às pressas do prédio, enquanto outros foram levados levados a ambulâncias ou estavam deitados no chão.

Segundo o xerife, o autor dos disparos se chama Nicholas Jesus Cruz, de 19 anos. Relatos de testemunhas indicaram que ele usava uma máscaras de gás sobre o rosto, um chapéu preto e calça e blusa marrons quando agiu dentro da escola. A mídia ainda o descreveu como um "menino difícil", um estudante "alternativo". Ele também seria integrantes de grupos pró-armas nas redes sociais e teria participado de debates na internet sobre fabricação de bombas. Um apresentador da Fox News divulgou uma imagem do suposto atirador, mas ainda não há confirmação por parte das autoridades:

"Fomos avisados no ano passado que ele não foi permitido no campus com uma mochila", disse o professor de matématica Jim Gard, que informou que Cruz foi seu aluno em 2017, ao jornal "The Miami Herald". "Houve problemas com ele no ano passado, ameaçando alunos, e acho que lhe foi pedido que deixasse o campus".

TIROTEIO NA SAÍDA

O tiroteio começou bem na hora da saída dos alunos. Faltavam dez minutos para a aula acabar quando Nicole Baltzer ouviu o alarme de incêndio. Enquanto os estudantes saíam do prédio, os tiros começaram:

"Ouvi tantos tiros. Seis, pelo menos", contou a jovem de 18 anos, que precisou se trancar em uma sala no segundo andar.

A professora de inglês Melissa Falkowski contou que escondeu 19 alunos em um armário durante a explosão dos tiros. Ela disse que o corpo docente chegou a participar de um treinamento de emergência recentemente:

"Se não tivéssemos feito a preparação, poderia ter sido muito pior".

CIDADE MAIS SEGURA DA FLÓRIDA

O consulado brasileiro em Miami informa que, até o momento, não tem informações de brasileiros entre os feridos no tiroteio de uma escola da Flórida. A representação brasileira reconhece que há alguns brasileiros estudando no estabelecimento, mas que até agora as informações indicam que estão todos bem.

O presidente Donald Trump está sendo informado sobre o caso. No Twitter, ele enviou condolências às famílias das vítimas e comentou: "Nenhuma criança, professor ou qualquer outra pessoa deveria se sentir inseguro novamente". Ele disse que já estava em contato com o governador da Flórida, Rick Scott, que viajou a Parkland.

A cidade foi eleita no ano passado como a cidade mais segura da Flórida no ano passado, segundo o Conselho Nacional de Segurança Doméstica, com sede em Washington. O grupo disse que a região, com uma população de 31,5 mil habitantes, registrou apenas sete episódios de violência e 186 delitos contra propriedades em 2017.







