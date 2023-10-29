Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Polícia acha comprimidos de antidepressivos na casa de Matthew Perry
Ator de Friends

Polícia acha comprimidos de antidepressivos na casa de Matthew Perry

Autoridades também encontraram no local remédio prescrito para pacientes de doença pulmonar obstrutiva crônica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 out 2023 às 15:52

Publicado em 29 de Outubro de 2023 às 15:52

SÃO PAULO - A polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, encontrou na casa do ator Matthew Perry, morto neste sábado (28) aos 54 anos, comprimidos de antidepressivos e ansiolíticos. De acordo com o site TMZ, também havia no local um remédio prescrito para pacientes de DPOC, sigla para doença pulmonar obstrutiva crônica, em geral pessoas diagnosticadas com enfisema ou bronquite crônica.
Ainda que em "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível" (editora BestSeller), autobiografia que o ator lançara recentemente, Perry tenha revelado enfrentar problemas com o consumo de drogas, a polícia declarou não ter localizado entorpecentes na residência. No mesmo livro, o ator, famoso pelo papel de Chandler Bing em "Friends", disse ser um "fumante inveterado".
Foto de arquivo de 17/11/2022 do ator norte-americano Matthew Perry
A causa da morte de Perry foi afogamento, segundo fontes da polícia americana Crédito: WILLY SANJUAN/AP
A causa da morte de Perry foi afogamento, segundo fontes da polícia americana. Segundo o TMZ, o corpo do ator teria sido encontrado na banheira de hidromassagem da sua casa depois que uma ligação para o 911 (serviço de emergência dos Estados Unidos) foi feita às 16h07, horário local, registrando a necessidade de um resgate na água.
Em outubro de 2022, exato um ano antes de sua morte, Perry deu entrevista à apresentadora Diane Sawyer, da emissora americana ABC. Na ocasião, Sawyer leu um trecho do livro do ator em que ele diz "Meus amigos me chamam de Matty e era para eu estar morto", ao que Perry respondeu: "Isso é com certeza uma verdade".
Em outro trecho da conversa, quando perguntado sobre seu vício em remédios, o ator comentou que se sentia melhor e "com mais força" naquele momento, e que teria desenvolvido uma "rede de segurança".
Sobre sua adicção no analgésico hidrocodona – Perry escreveu no livro que chegou a tomar 55 comprimidos diários –, o ator comentou que fazia "de tudo" para conseguir o remédio, mesmo que isso significasse vasculhar o armário de remédios em um evento de venda de imóveis ou ir ao consultório médico com uma suposta enxaqueca falsa para obter uma prescrição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados