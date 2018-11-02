Piloto bêbado é preso em aeroporto de Londres

Boeing 777 da Japan Airlines: piloto foi preso pouco antes da decolagem Crédito: Divulgação

Um piloto japonês foi preso no Aeroporto de Heathrow, em Londres, após falhar no teste do bafômetro. O caso, ocorrido no úlitmo dia 28, foi revelado nesta quinta-feira, quando Katsutoshi Jitsukawa, de 42 anos, se apresentou diante de um tribunal. De acordo com o exame, o piloto da Japan Airlines estava com nível de álcool no sangue de 189mg por 100ml  bem acima dos 20 mg considerados o nível máximo para um piloto de avião.

Jitsukawa deveria ser parte da tripulação do Boeing 777 no voo JL44, de Londres para Tóquio, mas o motorista do ônibus que levava os funcionários da Japan Airlines sentiu o cheiro de álcool e alertou a polícia. O piloto, então, foi submetido ao exame 50 minutos antes da decolagem. O avião partiu sem ele, com um atraso de 69 minutos.

Nesta quinta-feira (1), levado a um tribunal britânico, Jitsukawa se declarou culpado de exceder o limite de álcool. O nível máximo para motoristas na Inglaterra é de 80mg, informou a rede britânica BBC, enquanto para pilotos é de 20mg.

A companhia aérea divulgou um pedido de desculpas e prometeu implementar ações para evitar casos como esse no futuro.