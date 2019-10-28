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EUA

Pelosi anuncia votação sobre inquérito de impeachment contra Trump

O inquérito foi aberto na Câmara dos Representantes devido a suspeitas de que Trump tenha pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, a investigar o filho de Joe Biden, ex-vice-presidente e pré-candidato democrata às eleições presidenciais de 2020

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 18:27
O presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega | PR
A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou na tarde desta segunda-feira (28) que a Casa votará ainda nesta semana uma resolução para formalizar os próximos passos do inquérito de impeachment contra o presidente americano, Donald Trump.
Em uma carta a parlamentares do Partido Democrata, Pelosi afirmou que a votação permitirá audiências abertas, autorizará a divulgação de transcrições de depoimentos e estabelecerá direitos do devido processo legal para Trump e seus advogados.

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"Nós estamos dando este passo para eliminar qualquer dúvida sobre se o governo Trump pode ou não reter documentos, evitar depoimentos de testemunhas, desconsiderar intimações autorizadas ou continuar obstruindo a Câmara dos Representantes", escreveu Pelosi.
A democrata justificou a decisão afirmando que o presidente Donald Trump e a Casa Branca têm dito que o inquérito "carece da necessária autorização para um procedimento válido de impeachment" pelo fato de que a Câmara do Representantes não fez uma votação e que, com isso, "eles simplesmente fingem que o inquérito de impeachment não existe".
O inquérito de impeachment foi aberto na Câmara dos Representantes pela própria Nancy Pelosi, devido a suspeitas de que Trump tenha pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, a investigar o filho de Joe Biden, ex-vice-presidente e pré-candidato democrata às eleições presidenciais de 2020.

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