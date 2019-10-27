Trump confirma morte do chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou há pouco a morte do chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. Em pronunciamento na Casa Branca, o republicano afirmou que o líder islâmico morreu durante uma operação militar dos Estados Unidos na Síria.

Trump afirmou que capturar al-Baghdadi foi a prioridade máxima dos serviços de inteligência durante seu mandato. "Ele era um homem doente e depravado", disse. O presidente agradeceu o apoio da Rússia, Turquia, Síria, Iraque e dos curdos na operação. O anúncio de Trump era esperado desde a noite de ontem, quando ele escreveu no Twitter que "algo muito grande acabou de acontecer!".