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EUA x Estado Islâmico

Trump confirma morte do chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi

Donald Trump afirmou que capturar al-Baghdadi foi a prioridade máxima dos serviços de inteligência durante seu mandato

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 11:48
Donald Trump Crédito: Arquivo/A Gazeta
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou há pouco a morte do chefe do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi. Em pronunciamento na Casa Branca, o republicano afirmou que o líder islâmico morreu durante uma operação militar dos Estados Unidos na Síria.
Trump afirmou que capturar al-Baghdadi foi a prioridade máxima dos serviços de inteligência durante seu mandato. "Ele era um homem doente e depravado", disse. O presidente agradeceu o apoio da Rússia, Turquia, Síria, Iraque e dos curdos na operação. O anúncio de Trump era esperado desde a noite de ontem, quando ele escreveu no Twitter que "algo muito grande acabou de acontecer!".

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