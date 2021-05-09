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Internacional

Pelo menos de 58 pessoas morreram em atentado em escola em Cabul

Mais de 100 pessoas ficaram feridas nas explosões

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 16:08

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 mai 2021 às 16:08
O Ministério do Interior do Afeganistão informou que pelo menos 58 pessoas morreram em um atentado com bombas feito na noite de ontem (8) junto de uma escola em Cabul. Mais de 100 pessoas ficaram feridas nas explosões.
Segundo a pasta, primeiro houve a explosão de um carro na porta da escola, depois a detonação de duas outras bombas quando as estudantes fugiam, em pânico, do edifício.
Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado, mas o presidente do Afeganistão atribuiu a responsabilidade aos talibã, que negam qualquer envolvimento.
As autoridades locais disseram que a maioria dos mortos eram estudantes. Algumas famílias ainda procuravam em hospitais por seus filhos.
Neste domingo (9), o Papa Francisco classificou o ataque como um "ato desumano" em declarações aos peregrinos na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.
*Com informações da Reuters e da RTP

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