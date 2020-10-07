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Manifestação

Parlamento Europeu não ratifica acordo UE-Mercosul por política ambiental

O texto aprovado nesta quarta-feira (7) diz que o Brasil vai contra 'compromissos feitos no combate ao aquecimento global e na proteção da biodiversidade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 14:39

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 14:39

Queimada na Amazônia no município de Novo Airão
Queimada na Amazônia no município de Novo Airão Crédito: Folhapress
O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira (7), uma resolução que manifesta oposição à ratificação do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul por preocupações com a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro.
Aprovado por 345 votos a favor, 295 contra e 56 abstenções, o texto diz que o Brasil vai contra os "compromissos feitos no Acordo de Paris, particularmente no combate ao aquecimento global e na proteção da biodiversidade".
O alerta consta em emenda a um relatório de 2018 sobre as políticas comerciais do bloco. O documento concluía que a integração com os sul-americanos teria o potencial de diversificar as cadeias produtivas da Europa e poderia criar um mercado conjunto de aproximadamente 800 milhões de habitantes.
Com o trecho referendado nesta quarta por parlamentares, a análise passa a incluir que o pacto "não pode ser ratificado como está". A rejeição, no entanto, é simbólica e o acordo ainda precisa ser analisado pelo plenário da Casa, bem como em cada um dos parlamentos nacionais dos dois blocos.
Conforme mostrou reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, autoridades europeias consideram improvável que a matéria consiga superar os tramites burocráticos, a não ser que haja uma considerável reversão do avanço do desmatamento na Amazônia. Na semana passada, o eurodeputado português José Manuel Fernandes, que chefia a delegação responsável pelas relações com o Brasil, pediu que as duas partes dialoguem para solucionar o impasse.

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