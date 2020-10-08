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Eleições nos EUA

Para maioria das eleitoras, Kamala Harris venceu o debate, diz CNN

Na amostra geral, a candidata democrata saiu vencedora: 59% escolheram a senadora como triunfante ante 38% para vice-presidente do Partido Republicano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 14:11

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 14:11

A senadora democrata pela Califórnia, Kamala Harris
A senadora democrata pela Califórnia, Kamala Harris Crédito: Reprodução Facebook
Uma enquete popular realizada pela CNN entre eleitores registrados para saber quem venceu o debate entre os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos realizado na noite desta quarta-feira (7), mostrou uma grande disparidade de resultado entre os gêneros: 69% das mulheres disseram que a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, foi melhor, ante 30% de votos para o candidato do Partido Republicano, Mike Pence; entre os homens, o número foi mais parelho. 48% disseram que Harris foi a vencedora ante 46% para Pence.
A pesquisa também mostra a discrepância de gênero nos índices de aprovação: 49% dos homens têm opiniões favoráveis a Kamala Harris; entre as mulheres, são 63%. Do outro lado, 50% dos homens têm opiniões favoráveis sobre Mike Pence; para as mulheres, apenas 32%.
Na amostra geral, a candidata democrata saiu vencedora: 59% escolheram a senadora como triunfante ante 38% para vice-presidente do Partido Republicano.
Uma pesquisa anterior, também encomendada pela CNN, mostra que Harris melhorou sua favorabilidade entre os votantes: 56% disseram antes do debate que tinham uma opinião favorável à democrata e 41% manifestaram rejeição. O índice de aprovação subiu para 63% e a rejeição para 34%.
Pence, por sua vez, permaneceu com os mesmos números de antes: 41% de opiniões favoráveis e 58% de rejeição.
Sobre a performance no debate, há outra disparidade na resposta para a pergunta sobre quem passou mais tempo atacando seu oponente. As mulheres disseram que Pence foi o candidato que mais dedicou tempo em ofensivas, 63%, ante apenas 27% para Harris; entre os homens, 48% escolheram o republicano ante 45% votos para a democrata.
Por outro lado, o evento não parece mudar a opinião dos eleitores americanos. Mais da metade dos participantes (55%) disseram que o debate não muda na sua tendência de voto. A pesquisa ouviu 609 votantes por telefone.

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