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Imigração haitiana

Para conter crise migratória, EUA vão reabrir parte da fronteira Texas-México

Nesta semana, o governo americano intensificou a deportação de haitianos; no fim da semana passada, autoridades estimavam que mais de 10 mil imigrantes tenham cruzado a fronteira

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 15:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 set 2021 às 15:40
Fronteira do Texas, nos Estados Unidos
Fronteira dos Texas, estado no sul dos Estados Unidos com o México.  Crédito: Divulgação/ Pexels
O governo dos Estados Unidos deve reabrir parcialmente a fronteira do Texas com o México, na região onde há um número expressivo de imigrantes haitianos. A abertura deve ocorrer às 16h (horário local), deste sábado (25). Os refugiados estão no local em busca de asilo.
Nesta semana, o governo americano intensificou a deportação de haitianos. No fim da semana passada, autoridades estimavam que mais de 10 mil imigrantes tenham cruzado a fronteira no trecho do Rio Grande que separa as cidades de Del Rio, no Texas, e Ciudad Acuña, no Estado mexicano de Coahuila. Mais de 29 mil haitianos chegaram aos EUA nos últimos 11 meses, segundo dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras americana (CPB, na sigla em inglês).
No começo da semana, cerca de 15 mil pessoas se abrigaram em acampamentos improvisados debaixo da ponte internacional, entre Del Rio e Ciudad Acuña, enquanto agentes trabalhavam para processar os pedidos de asilo. Segundo autoridades, o acesso à água potável e a alimentos é escasso e as condições de higiene são precárias.
Na última quinta-feira, o enviado especial dos EUA ao Haiti, Daniel Foote, entregou o cargo em uma carta endereçada ao secretário de Estado, Antony Blinken. Na mensagem, ele afirma não querer ser associado à decisão do governo de deportar em massa os refugiados de maneira "desumana" e "contraproducente". Fonte: Associated Press.

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