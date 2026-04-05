A selfie de milhões: astronautas observam a Terra em novas imagens da missão Artemis 2, da Nasa

Christina Koch, astronauta da Nasa na missão Artemis 2, observa a Terra através de uma das janelas da espaçonave Orion Crédito: Nasa/Divulgação

A Agência Espacial Americana (Nasa) compartilhou neste sábado (4/4) uma nova leva de imagens feitas pela tripulação da Artemis 2 , enquanto a espaçonave Orion segue em viagem até a Lua

tripulação — composta pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, e por Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense — se prepara para a visita à órbita da Lua, prevista para segunda-feira (6/4).

É esperado que a missão Artemis 2 supere o recorde de distância da Apollo 13 em 6.606 quilômetros e atinja 406,7 mil quilômetros de distância da Terra às 20h05 de segunda-feira.

A missão, com duração prevista de dez dias, encerra um intervalo de 54 anos desde a última vez em que seres humanos orbitaram a Lua.

Reid Wiseman, astronauta da Nasa na missão Artemis 2, observa a Terra através de uma das janelas da espaçonave Orion Crédito: Nasa/Divulgação

Como a tripulação se prepara para visitar a Lua

A tripulação acordou ao som de Pink Pony Club, da cantora Chappell Roan , no sábado. A espaçonave estava a aproximadamente 272 mil quilômetros de distância da Terra e a 178 mil quilômetros da Lua.

À noite, os astronautas concluíram uma demonstração de pilotagem manual e revisaram o plano de sobrevoo lunar, encerrando o quarto dia da missão e o terceiro dia completo no espaço.

Koch e Hansen se revezaram no controle da Orion para testar seu desempenho no espaço profundo, a partir das 22h09 (horário de Brasília). Durante 41 minutos, a dupla testou dois modos de propulsão, fornecendo aos engenheiros da Nasa mais dados sobre as capacidades de pilotagem.

O comandante Reid Wiseman e o piloto Victor Glover devem repetir a demonstração no oitavo dia de voo (quarta-feira, 9 de abril), para ampliar a coleta de informações sobre a espaçonave.

Os astronautas também revisaram uma lista de características da superfície lunar que deverão registrar e analisar, a pedido de cientistas da Nasa, durante o sobrevoo de seis horas na segunda-feira.

A astronauta Christina Koch, da Nasa, dentro da espaçonave Orion, no terceiro dia da missão Artemis 2 Crédito: Nasa/Divulgação

Como será a visita à Lua

O sobrevoo começa às 15h45 de segunda-feira, quando as janelas da cabine principal da Orion estarão voltadas para a Lua e a tripulação estará próxima o suficiente para realizar suas observações.

Os astronautas verão a Lua de um ponto de vista diferente das missões Apollo.

Enquanto os astronautas da Apollo voaram a cerca de 110 quilômetros da superfície lunar, os da Artemis 2 estarão a 6.540 quilômetros no ponto de maior aproximação, previsto para 20h02.

Dessa distância, será possível observar todo o disco lunar de uma só vez.

A tripulação deve fotografar e descrever características como crateras de impacto, antigos fluxos de lava, rachaduras e cristas na superfície lunar. Também observará diferenças de cor, brilho e textura.

São informações que podem ajudar os cientistas a entender a composição e a formação da superfície lunar.

Imagem da espaçonave Orion capturada por uma câmera montada em uma das asas de seus painéis solares durante uma inspeção externa de rotina Crédito: Nasa/Divulgação

Astronautas verão eclipse do espaço

Ao fim do sobrevoo na órbita da Lua, os astronautas observarão um eclipse solar do espaço, quando a espaçonave Orion, a Lua e o Sol se alinharem. Eles então verão o Sol desaparecer atrás da Lua por cerca de uma hora.

Durante esse período, a Lua estará quase toda escura, permitindo a análise da coroa solar — a camada mais externa da atmosfera do Sol, que só se torna visível quando a Lua bloqueia a luz solar, formando um halo ao redor do Sol.

Tripulação ficará sem comunicação com a Terra

Quando a espaçonave Orion passar atrás da Lua, os astronautas terão uma interrupção nas comunicações com a Terra, prevista para acontecer a partir de 18h47, com duração de 40 minutos.

Isso acontecerá porque a Lua bloqueia os sinais de rádio entre a Rede de Espaço Profundo, conhecida pela sigla em inglês DSN, e a espaçonave. Interrupções semelhantes ocorreram nas missões Artemis 1 e Apollo.

Assim que a Orion reaparecer, a DSN retomará o sinal e restabelecerá o contato com o controle da missão.

As missões paralelas da Artemis 2

A missão Artemis 2 também prevê atividades voltadas a entender como os sistemas da espaçonave e da tripulação, além de amostras biológicas, respondem ao ambiente do espaço profundo.

Um experimento científico levado na Orion, chamado AVATAR, transporta células de medula óssea derivadas de amostras de sangue da tripulação e ajudará pesquisadores a estudar a resposta do sistema imunológico humano ao espaço.

A análise de biomarcadores imunológicos deve fornecer mais informações, e a tripulação ainda tem previsão de coletar amostras de saliva.

Além disso, a Agência Espacial Alemã (DLR) forneceu à Nasa sensores de radiação M-42, instalados na Orion. Esses dispositivos ajudam a caracterizar os níveis de radiação aos quais a espaçonave estará sujeita.

Por fim, os astronautas utilizam dispositivos de actigrafia — sensores semelhantes a relógios que coletam dados de saúde — e respondem a questionários periódicos sobre as condições a bordo.

Essas medidas devem ajudar a Nasa a aprimorar a eficiência da tripulação em missões futuras.

As imagens espetaculares da Terra

Reveja, abaixo, a primeira leva de imagens do planeta Terra feitas pelos astronautas da missão Artemis 2, divulgadas pela Nasa na sexta-feira.

'Oi, Mundo': Imagem capturada pela tripulação missão Artemis 2, a bordo da espaçonave Orion, mostra Terra e Vênus Crédito: Reid Wiseman/Nasa

O astronauta Reid Wiseman também tirou esta foto, intitulada 'Artemis 2 Olhando de Volta para a Terra', de uma das quatro janelas principais da espaçonave Orion Crédito: Nasa/Reid Wiseman