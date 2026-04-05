3 rituais de Ganesha para atrair prosperidade

Se você está buscando abrir caminhos, destravar a vida financeira ou simplesmente trazer mais fluidez para o seu momento atual, talvez seja hora de se conectar com a energia de Ganesha. Conhecido como o deus hindu removedor de obstáculos, ele simboliza sabedoria, prosperidade e novos começos. Sua energia é ideal para períodos de recomeço — quando você sente que precisa limpar o caminho e permitir que o novo entre.
A seguir, confira alguns rituais fáceis e poderosos para ativar essa energia na sua vida!
1. Ritual de abertura de caminhos com vela
Esse é um dos rituais mais simples e um dos mais fortes.
Materiais
- 1 vela amarela ou laranja
- 1 incenso (pode ser de canela ou sândalo)
- 1 imagem ou mentalização de Ganesha
Como fazer
Acenda a vela e o incenso com calma. Feche os olhos por alguns instantes e respire fundo. Visualize Ganesha à sua frente, removendo todos os obstáculos do seu caminho. Em seguida, diga (em voz alta ou mentalmente): “Ganesha, abra meus caminhos, retire os bloqueios e traga prosperidade com leveza e sabedoria.” Deixe a vela queimar com segurança.
Dica: faça esse ritual em um momento tranquilo, sem pressa. A energia da intenção é tudo.
2. Ritual para atrair prosperidade financeira
Esse ritual é ideal para quem sente a vida financeira travada.
Materiais
- 1 moeda
- 1 folha de louro
- 1 pote pequeno
Como fazer
Coloque a moeda com a folha de louro dentro do pote e segure nas mãos por alguns instantes. Mentalize prosperidade chegando até você: contas sendo pagas, oportunidades surgindo, dinheiro fluindo com facilidade. Diga: “A prosperidade encontra caminhos até mim. Eu recebo com gratidão e sabedoria.” Guarde esse pote em um local seguro ou próximo de onde você guarda dinheiro .
3. Ritual de limpeza de obstáculos
Às vezes, o que trava a prosperidade não é falta de oportunidade, mas a energia acumulada.
Materiais
- 1 incenso de limpeza (arruda, palo santo ou sálvia)
Como fazer
Acenda o incenso e passe pela casa, principalmente na entrada e nos cantos. Enquanto isso, mentalize Ganesha limpando o ambiente e removendo tudo o que impede o fluxo da sua vida. Repita: “Tudo que bloqueia meu caminho é dissolvido agora. Eu abro espaço para o novo.”
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.