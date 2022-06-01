Papa pede que trigo não seja usado como arma de guerra após bloqueio russo

papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (1) que o trigo não pode ser usado "como arma de guerra" após um bloqueio naval da Rússia aos portos da Ucrânia no Mar Negro, o que impede a exportação de grãos. A Ucrânia diz que 22 milhões de toneladas de grãos estão retidos. O governo de Vladimir Putin alega que a crise está sendo causado por sanções impostas por países do Ocidente.

O papa Francisco em mensagem de Ano Novo. Crédito: Reprodução | Instagram @franciscus

No final de sua audiência semanal no Vaticano, o pontífice disse estar acompanhando "com grande preocupação" a situação nos portos ucranianos e ressaltou que a vida de milhões de pessoas dependem da exportação de trigo, "especialmente entre os países mais pobres".

"Por favor, que não se use o trigo, alimento básico, como arma de guerra. Apelo de coração para que sejam feitos todos os esforços para resolver esta questão, para garantir que o direito humano universal à alimentação", afirmou o pontífice em seu discurso.

ONU (Organização das Nações Unidas) já alertou que a situação pode provocar uma crise alimentar mundial, com a disparada dos preços de grãos no mercado internacional.