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Papa Leão 14 será submetido a cirurgia para retirar nódulo do pulmão

O pontífice de 71 anos disse que o nódulo foi identificado "em um estágio muito inicial".

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 09:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 out 2026 às 09:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: EPA

O papa Leão 14 anunciou neste domingo (11/10) que será submetido a uma cirurgia nos próximos dias após a descoberta de um nódulo em seu pulmão durante um exame médico.

"Os médicos encontraram um nódulo em estágio inicial e bem localizado no meu pulmão", disse ele ao público durante suas orações dominicais semanais na Praça de São Pedro, em Roma.

O pontífice de 71 anos disse que sua equipe médica "acredita que seria correto intervir" e que ele concordou com a operação.

O papa Leão 14 tranquilizou os peregrinos, afirmando que o nódulo está "bem controlado" e foi detectado "em um estágio inicial".

Ele concluiu sua oração do Angelus agradecendo a todos pela "proximidade espiritual" e disse que se entregava às suas orações.

O porta-voz da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, disse à imprensa que "a operação está agendada para os primeiros dias da próxima semana".

Bruni acrescentou que se espera que o papa leve cerca de uma semana para se recuperar.

O Vatican News, portal de notícias da Santa Sé, informou que a operação será realizada no Hospital Gemelli, em Roma.

O hospital criou uma suíte papal especial após a tentativa frustrada de assassinato do Papa João Paulo 2º em maio de 1981, que ainda está em uso atualmente.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou sua "solidariedade pessoal" ao papa em uma publicação nas redes sociais, enquanto ele "enfrenta a provação que tem pela frente nos próximos dias".

O papa Leão 14 — cujo nome é Robert Francis Provost — sucedeu o papa Francisco em 2025. Ele é o 267º ocupante do trono de São Pedro – e o primeiro americano.

Ele foi ordenado em 1982 e passou anos como missionário no Peru, onde é lembrado como uma figura que trabalhou com comunidades marginalizadas e ajudou a construir pontes.

O papa tem agendada uma visita ao Uruguai, Argentina e Peru em novembro, visita que ele confirmou durante a oração do Angelus.

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