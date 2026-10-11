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Leonardo Roza Tonetto

Artigo de Opinião

É advogado e professor universitário
Leonardo Roza Tonetto

O que os resultados das eleições projetam para as questões trabalhistas

O futuro das relações de trabalho no Brasil não será definido apenas pelo próximo presidente, mas pelo diálogo — ou pelo conflito — entre Executivo, Congresso, trabalhadores e empregadores
Leonardo Roza Tonetto
É advogado e professor universitário

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 10:00

Publicado em 

11 out 2026 às 10:00

As urnas não escolhem apenas quem ocupará o Palácio do Planalto ou as cadeiras do Congresso Nacional. Elas também ajudam a definir quais serão as prioridades do país nos próximos anos e, poucas áreas sentem tanto essas mudanças quanto as relações de trabalho.


O primeiro turno das eleições de 2026 deixou uma mensagem importante: o próximo ciclo político brasileiro exigirá negociação. O PL elegeu a maior bancada da Câmara, com 121 deputados, enquanto a Federação PT-PCdoB-PV terá 88. Ao mesmo tempo, a renovação de dois terços do Senado alterou significativamente a composição daquela Casa. 


Na prática, isso significa que, independentemente de quem vencer a Presidência da República no segundo turno, qualquer mudança relevante na legislação trabalhista dependerá da construção de maioria no Congresso.

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Em 2026, o debate trabalhista ganhou força com temas como redução da jornada e fim da escala 6x1. A Câmara chegou a aprovar proposta estabelecendo jornada semanal de 40 horas, demonstrando que questões relacionadas ao tempo de trabalho deixaram de ser discussões periféricas e passaram ao centro do debate político. 


A nova composição do Congresso, entretanto, pode produzir um ambiente mais resistente a novas ampliações de direitos e mais aberto a discussões sobre flexibilização, segurança jurídica, custos da contratação e liberdade negocial.


Isso não significa, necessariamente, retirada de direitos. O desafio será encontrar equilíbrio entre duas preocupações legítimas: de um lado, proteger o trabalhador contra precarização, jornadas excessivas, fraudes contratuais e relações abusivas; do outro, garantir que a legislação acompanhe novas formas de trabalho, preserve empresas, estimule contratações e não transforme proteção em obstáculo à geração de empregos.


Justiça do Trabalho Reprodução

Também deverão permanecer no centro das discussões temas como pejotização, trabalho por aplicativos, negociação coletiva, saúde mental, inteligência artificial, trabalho remoto e os limites entre autonomia e vínculo empregatício.


Há ainda uma variável decisiva: a eleição presidencial não terminou. O resultado do segundo turno poderá aproximar ou distanciar o Executivo da maioria formada no Congresso, alterando profundamente a capacidade de aprovação de uma agenda trabalhista.


Por isso, talvez a principal conclusão das urnas seja justamente esta: o futuro das relações de trabalho no Brasil não será definido apenas pelo próximo presidente, mas pelo diálogo — ou pelo conflito — entre Executivo, Congresso, trabalhadores e empregadores.


Mais do que prever avanços ou retrocessos, é necessário acompanhar quais escolhas serão feitas. Afinal, quando a política muda, o mundo do trabalho inevitavelmente sente os efeitos.

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