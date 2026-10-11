O que os resultados das eleições projetam para as questões trabalhistas

As urnas não escolhem apenas quem ocupará o Palácio do Planalto ou as cadeiras do Congresso Nacional. Elas também ajudam a definir quais serão as prioridades do país nos próximos anos e, poucas áreas sentem tanto essas mudanças quanto as relações de trabalho.





O primeiro turno das eleições de 2026 deixou uma mensagem importante: o próximo ciclo político brasileiro exigirá negociação. O PL elegeu a maior bancada da Câmara, com 121 deputados, enquanto a Federação PT-PCdoB-PV terá 88. Ao mesmo tempo, a renovação de dois terços do Senado alterou significativamente a composição daquela Casa.





Na prática, isso significa que, independentemente de quem vencer a Presidência da República no segundo turno, qualquer mudança relevante na legislação trabalhista dependerá da construção de maioria no Congresso.