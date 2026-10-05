Projeto do fim da escala 6x1 será derrotado no Senado, mas virará último ativo eleitoral de Lula, avalia historiador

Alencastro - O Lula está na vida política do Brasil — e de São Paulo — desde 1980, desde a fundação do PT. A gente esquece que ele foi candidato a governador do Estado, em 1992, quando perdeu, ficando em terceiro lugar, e pensou até em abandonar a política. Daí vem a candidatura do Flávio que, malgradas todas as forças reacionárias e a base conservadora que o impulsiona, além das associações com o [Daniel] Vorcaro, as reportagens, os vídeos, ainda oferece uma mudança, uma alternativa.