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BBC News

Papa Francisco reencontra fiéis ao deixar hospital em Roma

Veja o momento em que papa Francisco aparece em público pela primeira vez e agradece fiéis
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 abr 2025 às 14:00

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 14:00

Após 37 dias de internação, o papa Francisco recebeu alta do hospital Gemelli de Roma neste domingo (23/3).
Antes da liberação médica, o líder religioso de 88 anos apareceu em uma janela do hospital e acenou cumprimentos a fiéis. Pouco depois, ele apareceu novamente, dessa vez de alta hospital.
Com um aceno, o pontífice disse "obrigado a todos" para os presentes e deixou o local no banco dianteiro de um carro.
Durante sua recuperação fora do hospital, o papa não poderá ter contato com crianças nem receber grandes aglomerações de pessoas, a fim de evitar o risco de infecções virais.
Além disso, o Pontífice continuará a receber oxigênio por meio de cânulas e seguirá com terapias motoras e respiratórias, visando recuperar a sua autonomia vocal.

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