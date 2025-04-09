Papa Francisco reencontra fiéis ao deixar hospital em Roma

Após 37 dias de internação, o papa Francisco recebeu alta do hospital Gemelli de Roma neste domingo (23/3).

Antes da liberação médica, o líder religioso de 88 anos apareceu em uma janela do hospital e acenou cumprimentos a fiéis. Pouco depois, ele apareceu novamente, dessa vez de alta hospital.

Com um aceno, o pontífice disse "obrigado a todos" para os presentes e deixou o local no banco dianteiro de um carro.

Durante sua recuperação fora do hospital, o papa não poderá ter contato com crianças nem receber grandes aglomerações de pessoas, a fim de evitar o risco de infecções virais.