Papa Francisco deixa hospital na véspera da celebração de Ramos

O papa Francisco recebeu alta na manhã deste sábado (1°) do Hospital Universitário Gemelli, em Roma, onde estava internado desde a última quarta-feira (29) para tratar uma bronquite infecciosa.

De acordo com o Vaticano, o pontífice vai presidir a celebração do Domingo de Ramos (2), na abertura da Semana Santa na praça São Pedro.

O papa Francisco Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP

Ao deixar o hospital, por volta das 10h30 (hora local), Francisco comemorou bem-humorado: "Ainda estou vivo".

O papa foi acompanhado por equipe médica e já na sexta-feira (31) apresentava sinais de melhora. Após avaliar os resultados dos exames, os médicos decidiram pela alta, com a recomendação de repouso rigoroso.