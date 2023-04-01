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  • Papa Francisco deixa hospital na véspera da celebração de Ramos
Após bronquite infecciosa

Papa Francisco deixa hospital na véspera da celebração de Ramos

O papa Francisco recebeu alta na manhã deste sábado (1°). Ao deixar o hospital, Francisco comemorou bem-humorado: "Ainda estou vivo"

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 10:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2023 às 10:25
O papa Francisco recebeu alta na manhã deste sábado (1°) do Hospital Universitário Gemelli, em Roma, onde estava internado desde a última quarta-feira (29) para tratar uma bronquite infecciosa.
De acordo com o Vaticano, o pontífice vai presidir a celebração do Domingo de Ramos (2), na abertura da Semana Santa na praça São Pedro.
O papa Francisco participa de audiência com reitores
O papa Francisco Crédito: ANDREW MEDICHINI/AP
Ao deixar o hospital, por volta das 10h30 (hora local), Francisco comemorou bem-humorado: "Ainda estou vivo".
O papa foi acompanhado por equipe médica e já na sexta-feira (31) apresentava sinais de melhora. Após avaliar os resultados dos exames, os médicos decidiram pela alta, com a recomendação de repouso rigoroso.
O Vaticano informou que Francisco se sentia bem, comeu pizza e chegou a batizar um bebê que estava internado na ala oncológica pediátrica, que recebeu o nome de Miguel Angel.

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