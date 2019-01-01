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Crítica

Papa faz alerta a novos governantes e critica 'proliferação das armas'

A mensagem do pontífice foi escrita no mês passado e publicada oficialmente nesta terça-feira ( 1) pelo Vaticano, dia em que Jair Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 20:39

Publicado em 

01 jan 2019 às 20:39
Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram
Com alertas a novos governantes, o papa Francisco afirmou, em mensagem publicada no primeiro dia do ano, que a política pode tornar-se meio de destruição e criticou propostas de "proliferação descontrolada das armas" no mundo.
A mensagem do pontífice foi escrita no mês passado e publicada oficialmente nesta terça-feira ( 1) pelo Vaticano, dia em que Jair Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil. Na semana passada, Bolsonaro prometeu facilitar a posse de armas de fogo no País a cidadãos sem antecedentes criminais.
"Manter o outro sob ameaça significa reduzi-lo ao estado de objeto e negar a sua dignidade. Por esta razão, reiteramos que a escalada em termos de intimidação, bem como a proliferação descontrolada das armas são contrárias à moral e à busca duma verdadeira concórdia", diz o papa na mensagem para o chamado Dia Mundial da Paz.
O papa não citou o nome de nenhum político ou país em sua declaração. "A política é um meio fundamental para construir a cidadania e as obras do homem, mas, quando aqueles que a exercem não a vivem como serviço à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até destruição", declarou.
"A função e a responsabilidade política constituem um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, proteger as pessoas que habitam nele e trabalhar para criar as condições dum futuro digno e justo", escreveu o líder da Igreja Católica.

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