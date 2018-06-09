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Cidade do Vaticano

Papa diz que mundo precisa se converter para energia limpa

Francisco fez declarações ao fim de inédita conferência com altos executivos de empresas do setor no Vaticano

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 11:47
Papa Francisco Crédito: Reprodução/Instagram
O Papa Fracisco disse a altos executivos de empresas petrolíferas que o mundo precisa se converter para a energia limpa, sob o risco de as mudanças climáticas destruírem a Humanidade. As declarações foram feitas ao fim de uma inédita conferência atrás de portas fechadas na Pontifícia Academia de Ciências que reuniu líderes do setor, investidores e especialistas da Vaticano que, como o Papa, acreditam nas evidências científicas de que o aquecimento global está sendo provocado pela atividade humana e precisa ser contido.
"A civilização requer energias, mas a energia não pode destruir a civilização", afirmou Francisco, acrescentando que as mudanças climáticas são um desafio de proporções épicas.
Para Francisco, o mundo precisa encontrar uma matriz energética que ajude no combate à poluição ao mesmo tempo que leve à eliminação da pobreza e à promoção da justiça social.
"Sabemos que os desafios que enfrentamos são interconectados. Se é para eliminarmos a pobreza e a fome, mais de 1 bilhão de pessoas sem eletricidade hoje precisam ter acesso a ela", lembrou. "Mas esta energia precisa ser limpa, via una redução sistemática do uso de combustíveis fósseis. Nosso desejo de assegurar energia a todos não deve nos levar a uma indesejada espiral de mudanças climáticas extremas devido a um catastrófico aumento da temperatura global, ambientes menos hospitaleiros e níveis mais altos de pobreza", finalizou.

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