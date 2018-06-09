Papa diz que mundo precisa se converter para energia limpa

O Papa Fracisco disse a altos executivos de empresas petrolíferas que o mundo precisa se converter para a energia limpa, sob o risco de as mudanças climáticas destruírem a Humanidade. As declarações foram feitas ao fim de uma inédita conferência atrás de portas fechadas na Pontifícia Academia de Ciências que reuniu líderes do setor, investidores e especialistas da Vaticano que, como o Papa, acreditam nas evidências científicas de que o aquecimento global está sendo provocado pela atividade humana e precisa ser contido.
"A civilização requer energias, mas a energia não pode destruir a civilização", afirmou Francisco, acrescentando que as mudanças climáticas são um desafio de proporções épicas.
Para Francisco, o mundo precisa encontrar uma matriz energética que ajude no combate à poluição ao mesmo tempo que leve à eliminação da pobreza e à promoção da justiça social.
"Sabemos que os desafios que enfrentamos são interconectados. Se é para eliminarmos a pobreza e a fome, mais de 1 bilhão de pessoas sem eletricidade hoje precisam ter acesso a ela", lembrou. "Mas esta energia precisa ser limpa, via una redução sistemática do uso de combustíveis fósseis. Nosso desejo de assegurar energia a todos não deve nos levar a uma indesejada espiral de mudanças climáticas extremas devido a um catastrófico aumento da temperatura global, ambientes menos hospitaleiros e níveis mais altos de pobreza", finalizou.