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"Casado há seis anos, mas sem filhos"

Pais processam filho para que ele lhes dê neto ou pague multa milionária

Sanjeev Prasad e a esposa Sadhana Prasad alegam terem esgotado as finanças criando e educando o filho piloto

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 08:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2022 às 08:53
Forte de Amber é uma fortaleza histórica localizada na cidade de Amber, Índia
Casal de indianos exige multa pelo investimento feito no filho caso eles não ganhem neto dentro de um período de um ano. Crédito: dMz|Pixabay
Um casal está processando o próprio filho em Haridwar, na Índia, exigindo que eles tenham um neto em até um ano, ou que sejam reembolsados em US$ 650 mil (R$ 3,3 milhões na cotação atual) gastos em "investimento" na formação do rebento. As informações são da TV indiana Al Jazeera.
Sanjeev Prasad e a esposa Sadhana Prasad alegam terem esgotado as finanças criando e educando o filho piloto, inclusive pagando a formação para voos nos Estados Unidos. Entre os custos apontados estão o curso de pilotagem, de US$ 65.000 (R$ 335 mil), um carro luxuoso, de US$ 80.000 (R$ 412 mil), e ainda o casamento do rapaz.
"Meu filho está casado há seis anos, mas eles ainda não estão planejando um bebê. Pelo menos se tivermos um neto com quem passar o tempo, nossa dor se tornará suportável", disse o casal em petição apresentada a um tribunal.
O casal contou que precisou de empréstimo e não estão gostando de morar sozinhos. "Também tivemos que fazer um empréstimo para construir nossa casa e agora estamos passando por muitas dificuldades financeiras", falaram. "Mentalmente também estamos bastante perturbados porque estamos morando sozinhos".
Ainda não há previsão de quando o caso será julgado.

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