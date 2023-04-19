Os 'navios fantasmas' russos acusados de sabotagem no Mar do Norte

O mesmo navio teria sido avistado na costa da Escócia no ano passado. Ele foi visto entrando no Estuário de Moray em 10 de novembro e avistado a cerca de 30 milhas náuticas a leste de Lossiemouth, onde fica a frota de aeronaves de patrulha marítima da Força Aérea Britânica (RAF, na sigla em inglês), antes de seguir lentamente para oeste.